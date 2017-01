ZALJUBLJENA KATARINA GRUJIĆ ZA KURIR: Dobila sam prsten, sad hoću venčanicu

Katarina Grujić ostvarila je skoro sve što je dosad poželela. Ostala joj je samo jedna želja koju je zamislila za pravoslavnu Novu godinu - da se uda!



S obzirom na to da iza sebe ima tri hita i da joj je u pripremi prvi album, u koji je uložila 50.000 evra, pevačicin sledeći korak je venčanje sa dugogodišnjim dečkom, Čumetovim bratancem, Nemanjom Buhom, koji joj je 31. decembra poklonio prsten.



Kako se provodiš za srpsku Novu godinu?

- Kao i svaku srpsku Novu godinu u poslednjih pet godina, i ovu sam proslavila radno. Nemanja me je odavno obavestio da neće biti sa mnom. Šta da radim. Možda sam mu dosadila (smeh). Šalim se.



Koji događaj je obeležio prethodnu godinu?

- Prošlu godinu pamtiću samo po lepim stvarima. Bilo je mnogo nezaboravnih i divnih nastupa, pesma „Drugovi“ postigla je veliki uspeh, a doživela sam i prelepe trenutke sa dečkom Nemanjom i svojom porodicom.

Šta si poželela?

- Ova novogodišnja želja je drugačija od prethodnih. Moj jedini san za sada mi je da u 2017. uspešno izdam svoj album prvenac i pokažem svu svoju ljubav prema muzici i publici.



Maštaš li o svom venčanju?

- U belom se osećam lepo i otmeno. Ta boja simbolizuje važne stvari koje želim da se i meni jednog dana dogode. Dobila sam prsten, sad hoću venčanicu.



Jesi li obradovala dečka nekim poklonom za doček pravoslavne Nove godine?

- Ako vam otkrijem, neće biti iznenađenje za njega, ali sam sigurna da će biti oduševljen jer ga svaki put iznenadim originalnim poklonom.



A on tebe?

- Presrećna sam što smo bili nerazdvojni za praznike. Pored vremena provedenog zajedno, Nemanja se otvorio za lep komad nakita, ha-ha-ha.



Kako sebe vidiš u budućnosti?

- Za pet godina sebe vidim kao ostvarenu ženu sa mnogo hitova i bar dva albuma. To je ono što želim i što ću sigurno ostvariti. S druge strane, za privatne stvari će se pobrinuti vreme i ljubav jer to nikada ne planiram, već dolazi samo od sebe.



Da li ti nedostaje period kada si praznike provodila u porodičnoj atmosferi?

- Moram reći da su to nezaboravni i najlepši trenuci za mene. Cela familija na okupu, praznična atmosfera, mnogo ljubavi, smeha, zabave i muzike! Nikada nisam bila sama za vreme praznika i roditelji su sve činili da nas sve drže zajedno na okupu. To su najlepši praznici za mene, ali sada se zbog mog posla sve to promenilo. Nisam uvek prisutna i veoma mi nedostaje sve to.



Jesi li bila bahata kao devojčica i tražila skupe poklone?

- Kao i svaka devojčica, želela sam da imam što više „barbika“ i lutkica, pa sam tako sa sedam godina dobila „barbiku“ u mojoj veličini. Taj poklon nikada neću zaboraviti. Bila sam oduševljena i iznenađena što sam jedina dobila najveću „barbiku“ koja postoji.



Dobijaš li sad od roditelja sve što poželiš?

- Nikada nisam tražila previše i nisam bila zahtevna, ali mislim da ne postoji nešto što sam želela, a da nisam dobila od njih.



Prija li ti kad kažu da si seks-bomba?

- Svakoj devojci prijaju komplimenti, pa tako i meni. Imponuje mi i uživam u tome što svakodnevno dobijam komplimente na račun svog izgleda.

Sujeverje

NOSIM CRVENI VEŠ JER SE OSEĆAM SEKSI



Da li tokom praznika nosiš crveni veš, koji simbolizuje seksepilnost i ljubav?

- Apsolutno! Kod mene se podrazumeva neki dobar crveni veš za novogodišnju noć. To mi je adut. Volim da se osećam lepo u nečemu što obučem, pogotovo ako to što nosim simbolizuje seksepilnost, ljubav i radost.

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić