BEOGRAD KAO BARSELONA: Zakup parkinga i na 30 godina

"Grad se priprema za gradnju podzemnih javnih garaža na Studentskom trgu, na Trgu Republike i u ulici Kneza Miloša, gde će biti prva garaža ispod čitave ulice", rekao je Vesić na konferenciji o razvoju infrastrukture i sektora nekretnina u Srbiji.

Prema njegovim rečima, u podzemnoj garaži u Kneza Miloša će postojati "mogućnost da se polovina parking mesta u zakupi na 30 godina, kao što to postoji u Barseloni".

Najavljujući niz projekata privatno-javnog partnerstva, Vesić je istakao da poslednjih meseci ima sve više velikih projekata, od hotela Hilton do Skajlajna.

"To sve čini Beograd poželjnom investicionom destinacijom i mi smo zahvalni što zajedno sa Vladom uspevamo da napravimo da Beograd postane grad kranova, a to znači novi izgled i uređenje grada", kazao je on.

