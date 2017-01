BESPLATNO KLIZANJE NA TAŠMAJDANU: Školarci, svakog radnog dana tri termina uz đačku knjižicu

Školarci su do sada besplatno klizali radnim danima od 12 do 14 časova, a tokom raspusta, od 1. do 15. februara uz đačku knjižicu moći će da klizaju svakog dana u tri termina - od 10 do 12, od 12.30 do 14.30 i od 15 do 17 časova.

Foto: Fonet/SRC Tašmajdan

Od otvaranja klizalište na Tašu predstavlja jedno od omiljenih mesta susreta različitih generacija, a u prilog tome svedoči činjenica da je za mesec i po dana klizalo više od 20.000 posetilaca.

Foto: Fonet/SRC Tašmajdan

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) PAŽNJA!!! . RODITELJI DA LI ZNATE LI GDE SU VAM DECA? Opasna igra - ŠAH NA zaleđenom DUNAVU!





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Fonet