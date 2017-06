VULINE, ODAKLE TI 230.000 EVRA ZA STAN: Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo postupak, POLICIJA SE UĆUTALA!

BEOGRAD - Aleksandar Vulin, samozvani borac za prava radnika, poznat kao ljubitelj skupocenih Armani odela, platio je basnoslovnih 230.000 evra za stan na Zvezdari!

Tužilaštvo za organizovani kriminal pre godinu i po dana pokrenulo je predistražni postupak protiv ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandra Vulina i naložilo policiji da prikupi informacije o tome na koji je način ministar kupio stan u Beogradu. Za sve to vreme Ministarstvo unutrašnjih poslova odbija da tužilaštvu dostavi tražene informacije, prenosi Krik.



Ove podatke tužilaštvo je tražilo nakon što mu je Agencija za borbu protiv korupcije u decembru 2015. dostavila izveštaj o kontroli imovine i prihoda Aleksandra Vulina.



U pisanom odgovoru KRIK-u tužilaštvo navodi da se u izveštaju Agencije pominje da ne postoji validna dokumentacija kako su Vulin i njegova supruga Nataša platili stan. Agencija izveštaje dostavlja tužilaštvima ukoliko sumnja da podaci o načinu sticanja imovine nisu tačni ili da je izvršeno neko krivično delo.





Dva meseca pošto je primilo izveštaj, tužilaštvo je poslalo zahtev policiji da ispita navode iz izveštaja i prikupi potrebne informacije. U odgovoru KRIK-u tužilaštvo navodi da je tri puta slalo urgencije Upravi kriminalističke policije, ali da do danas od njih nije dobilo nikakvu povratnu informaciju.



Tokom rada na bazi imovine političara, KRIK je otkrio da je ministar Vulin sa suprugom Natašom u julu 2012. kupio trosoban stan od 107 kvadrata. Stan se nalazi u novoizgrađenoj modernoj zgradi u beogradskoj opštini Zvezdara.



Prema ugovoru, cena stana iznosila je 229.620 evra. Prvu ratu od 40.000 evra su, stoji u ugovoru, isplatili u oktobru 2011. godine. Bračni par Vulin se obavezao da ostatak novca isplati do kraja septembra 2012. godine, ali nije poznato da li je to i uradio.



Vulin je Agenciji prijavio da je stan stekao „prodajom imovine“. Jedina nekretnina koju je posedovao pre kupovine ovog stana je jednosoban stan u Novom Sadu koji je 2010. godine dobio na poklon od sudije Olgice Milošević, kako je otkrio KRIK. Taj stan je dve godine kasnije prodao rođenom bratu za oko 40.000, što odgovara sumi prve rate isplaćene za kupovinu stana na Zvezdari.



Uz stan na Zvezdari, bračni par Vulin kupio je i parking mesto, ali ministar to nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije.



KRIK je od Agencije za borbu protiv korupcije zahtevom za slobodan pristup informaciji od javnog značaja tražio kopiju izveštaja koji je dostavila tužilaštvu, ali još nije istekao zakonski rok za postupanje po zahtevu.



