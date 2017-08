SRPSKE MUKE U KANADI: Aleksići zbog ajvara idu u zatvor?!

Bračni par Aleksić, koji već godinama živi u Kanadi, našao se licem u lice s kanadskim pravosudnim organima, i to zbog pečenih paprika!

Kako kažu, iako su Srbiju napustili davno, pripremanja zimnice se nikad nisu odrekli, kao ni pečenja crvene paprike šilje za ajvar na starinski način.

foto: Shutrterstock/Ilustracija

- Mi već godinama pečemo papriku i spremamo ajvar u svom dvorištu. I ne samo ajvar, već i ostali kiseliš, i do sada niko nije imao primedbi. Živim u Kanadi od 1989. godine i dobro znam sve njihove propise. Baš zbog toga nisam palio vatru na otvorenom, već u buretu, pa na bure stavim žicu za roštilj. Međutim, očigledno da je to nekome sad zasmetalo, pretpostavljam da me komšinica prijavila, pa su nam ubrzo u dvorište dojurili vatrogasci, a potom je stigla i tužba nekoliko dana kasnije - objašnjava Goran Aleksić i dodaje da je na nekoliko ročišta sa kanadskim delioca pravde imao ozbiljnih problema.

foto: Fonet/Ljiljana Stojanovic

Recimo, jednom sudiji nije se dopalo kako sam se obukao, jer sam na suđenje došao u majici s likom Vladimira Putina na kojoj je pisalo: "Sve ide po planu" a na glavi sam nosio ličku kapu s resicama na kojoj je bio izvezen dvoglavi orao. Sudija se razbesneo, rekao mi da sam provokator i zahtevao je da skinem kapu, ali ja sam to odbio, rekavši mu da kad naredi Pakistancima da skinu turban, tad ću i ja skinuti moj srpski fes - priča naš sagovornik i napominje da postupak protiv njegove žene Anice i njega još traje, ali i da ovih dana očekuje sudski rasplet događaja.

foto: Profimedia

- Kanađani obožavaju ajvar, svake godine smo našim kanadskim prijateljima žena i ja poklanjali po teglu, a u goste kad nam dolaze traže ajvar i zimi i leti. Možda u ponedeljak kad je zakazano ročište ponesem i sudiji jednu, sumnjam da će moći da odoli - kaže kroz smeh Goran i napominje da je prema važećem kanadskom zakonu za nepoštovanje zabrane paljenja vatre na otvorenom u određeno vreme propisana kazna u Kanadi 50.000 dolara, a ko nema da plati ide u zatvor godinu dana. Ipak, optimističan je i nada se srećnom kraju.



Kanadski senat izvinio se Aleksićima

Aleksić je, kako kaže, više iz šale tražio u sudnici i prevodioca, i to za sebe za bošnjački jezik, jer je Srbin rođen u Jajcu, a za ženu za srpski. Međutim, taj zahtev je poprilično naljutio sudiju.

foto: Profimedia

- Sudija mi je doslovno rekao: U mojoj sudnici musliman ne može da bude prisutan. Šokirao sam se i kazao mu da je rasista. Ne mogu da grešim dušu, tog sudiju više nikada nisam video u sudnici, a povodom tog problema pre dva dana stiglo nam je i pismo od kanadskog senata sa izvinjenjem.

