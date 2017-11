(GRAFIKA) OVO SU NOVE PAPRENE KAZNE ZA VOZAČE: Ko odbije alko test, moraće da plati 1.000 evra!

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji je odobrila Vlada Srbije i prosledila ga Narodnoj skupštini na usvajanje, podrazumevaće strože kazne za vozače, smanjivanje dozvoljene količine alkohola u krvi sa 0,3 na 0,2 promila, a najdrastičnija mera biće kažnjavanje vožnje sa 1,2 i više promila žestine u venama sa 1.000 evra.



Istim iznosom će se sankcionisati i odbijanje građana da se podvrgnu alko-testu!



Papreno bez dozvole



Najkontroverzniji član o oduzimanju vozila za najstrože saobraćajne prekršaje ipak nije ušao u ove izmene Zakona. Međutim, zakon će karakterisati i strože kazne za nepoštovanje ograničenja brzine, preticanje, korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje ili nevezivanje sigurnosnih pojaseva, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu. Za čak osam prekršaja, među kojima su vožnja dece mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, ali i vožnja bez vozačke dozvole, predviđene su najstrože kazne od 100.000 do 120.000 dinara.



Povećati bezbednost



Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za Kurir da su ove izmene i dopune Zakona neophodne u ovom trenutku.

- Prethodni alati su dali svoj maksimum, i sada je vreme za neke nove, a sve sa ciljem da bismo što više povećali bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Podržavam pooštravanje kazni, jer je cilj da se eliminišu rizici koje nosi vožnja u alkoholisanom stanju, nasilnička vožnja, pričanje mobilnim telefonom ili neadekvatno prevoženje dece u vozilu. Smatram da to što oduzimanje vozila kao najdrastičnija mera nije ušla u ovaj zakon neće mnogo naškoditi i da ćemo svakako uspeti da smanjimo broj poginulih na našim putevima i ulicama. Moramo da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima u saobraćaju - kaže Božović za Kurir.

Preko pune linije

DOZVOLJENO PRETICANJE SPORIH VOZILA



Oni koji budu uhvaćeni pijani za volanom ubuduće bi u zatvoru provodili od 30 do 60 dana, umesto sadašnjih 15 do 60 dana, a dozvola će im biti oduzimana na najmanje devet meseci do godinu dana.



Vozačima će od sada biti dozvoljeno preticanje takozvanih sporih vozila, kao što su traktori i kombajni i preko pune linije, pod uslovom da to ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

