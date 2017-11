LEGLO NARKOMANIJE USRED BEOGRADA: Stravični prizori iz unutrašnjosti NEKADAŠNJEG LOGORA! (FOTO) (VIDEO)

U početku je logor bio samo za srpske Jevreje i to prvenstveni žene, decu i starce. Svakodnevno od 8. decembra 1941. do početka maja 1942. godine, jevrejska deca, žene i starci ubijani su na putu od logora do pripremljenih masovnih raka u selu Jajinci i za samo pet meseci u logoru je stradalo preko šest hiljada Jevreja.

Kada je maja 1942. dovršeno uništavanje Jevreja, logor je počeo da prima i druge taoce: komuniste, partizane, četnike kao i civile.

Kroz „Prihvatni logor Zemun“, kako mu je glasio novi naziv, prošlo je oko trideset dve hiljade ljudi, a ubijeno oko jedanaest hiljada.

Logor na Starom beogradskom sajmištu bio je najveći nemački logor ne samo u okupiranoj Srbiji, već i na evropskom Jugoistoku.

Danas, nakon više od 50 godina, logor i dalje stoji napušten i služi kao stecište narkomana koji se ovde okupljaju, spavaju, a neki čak i žive.

U prostorijama nekadašnjeg logora nalazi se stari nameštaj, ormari, kreveti, stolice, bube, pacovi, a prostorijom vlada miris buđi i vlage.

Po podu su razbacani razni predmeti, ostaci hrane, stare pakle cigareta, kondomi, špricevi...

Kako je najavljeno, objekat bi uskoro trebalo da postane Memorijalni kompleks, ali nadležni i dalje nisu započeli raščišćavanje prostorija.

(Kurir.rs/Espreso.rs)

Kurir

Autor: foto: Marko Dragoslavić