NIŠKI OSUĐENICI DOBILI NOVI POSAO: U niškom KPZ otvoren pogon za plastificiranje

Nemačka organizacija „HELP“ donirala je opremu vrednu 30.000 evra pogonu za plastifikaciju u niškom Kazneno popravnom zavodu koji je otvoren danas. Ovo je nastavak saradnje nemačkog partnera i niškog zatvora tokom koje je kroz tri projekta uloženo 100.000 evra od kojih je polovinu obezbedilo Ministarstvo pravde i upošljeno 60 osuđenika.



V.D. upravnika niškog KPZ Dejan Panić saopštio je da je novi pogon otvoren u hali koja je kompletno renovirana sopstvenim sredstvima ove ustanove.

"Zahvaljujući ovoj donaciji počeli smo sa plastifikacijom stolica. Kapacitet pogona je 300 stolica koje ćemo za sada raditi za zavode za izvršenje krivičnih sankcija a ako bude potreba proširićemo delatnost jer u ovoj hali ima mesta za još dve linije za plastificiranje. Njihovo otvaranje finasiraćemo iz sopstvenih sredstava", kazao je Panić.



"Istakao je da se očekuje da se zahvaljujući donacijama nemačkog partnera, broj zaposlenih utrostruči. U pogonima otvorenim ovim sredstvima, uključujući štampariju, drvni i metalski kompleks, zaposleno je 60 osuđenika u jednoj smeni, a u skladu sa potrebama tržišta, ustanovićemo i drugu i treću što će omogućiti da posao dobije 180 osuđenih lica", najavio je Panić.

On je podsetio da je niški Kazneno popravni zavod postigao izuzetne rezultate za mandata njegovog prethodnika.

Dejan Panić, foto: Dragana Kocić

"Zahvaljujući ovoj donaciji počeli smo sa plastifikacijom stolica. Kapacitet pogona je 300 stolica koje ćemo za sada raditi za zavode za izvršenje krivičnih sankcija a ako bude potreba proširićemo delatnost jer u ovoj hali ima mesta za još dve linije za plastificiranje. Njihovo otvaranje finasiraćemo iz sopstvenih sredstava", kazao je Panić.



"Istakao je da se očekuje da se zahvaljujući donacijama nemačkog partnera, broj zaposlenih utrostruči. U pogonima otvorenim ovim sredstvima, uključujući štampariju, drvni i metalski kompleks, zaposleno je 60 osuđenika u jednoj smeni, a u skladu sa potrebama tržišta, ustanovićemo i drugu i treću što će omogućiti da posao dobije 180 osuđenih lica", najavio je Panić.

On je podsetio da je niški Kazneno popravni zavod postigao izuzetne rezultate za mandata njegovog prethodnika.

"Sve ovo što ovde vidite zasluga je prethodnog upravnika Aleksandra Grbovića, a naša je obaveza da sada to nastavimo", kazao je Panić i podsetio da niški KPZ ima veoma bogat proizvodni asortiman :

"Proizvodimo razne predmete od metala, drvni asortiman, u štampariji proizvodimo sve što je nama potrebno a radimo i za treća lica, šijemo uniforme za sve zatvore, medicinske uniforme, posteljine, čaršafe... Imamo dve ekonomije, proizvodimo svnjsko, goveđe, ovčije, pileće meso i jaja a imamo i povrtarsko proizvodnju", kazao je Panić.

Maša Bubanj, projekt menadžer HELP - a naglasila je da je ovo treći projekat koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde. Kroz ova tri projekta smo donirali opremu za metalski, za drvni pogon, za štampariju i ovu opremu za plastifikaciju. HELP je organizacija koja se bavi ugroženim grupama a bivši osuđenici i osuđenici jesu jedna od visokougroženih grupa u Srbiji. Pre tri godine započeli aktivnosti pomoći ovim grupama kroz njihovo radno angažovanje jer to pozitivno utiče na njihovu resocijalizaciju.

"Organizovali smo i stručne obuke za 350 osuđenika, nakon pohađanja obuke dobili su sertifikate koji će im olakšati dobijanje posla nakon odsluženja kazne", rekla je Bubanj i podsetila da je učešće Ministarstva pravde RS u njihovim projektima 50 odsto.+



Osuđenik Nebojša Jovanović je jedan od desetorice koji su se zaposlili u pogonu za plastifikaciju.

Zahvalan sam Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, bivšem i sadašnjem upravniku kao i HELP – u na otvaranju ovog pogona. Radeći ovde naučićemo posao koji će nam omogućiti da nakon izdržavanja zatvorske kazne nađemo posao i lakše se uključimo u društvo – kazao je Jovanović.

U niškom KPZ kaznu izdržava 1570 ljudi, njih 1270 je radno sposobno a 900 je radno angažovano. Zahvaljujući ovako velikom broju ljudi koji rade, prošle godine je niški KPZ ostvario 125 miliona sopstvenih prihoda a ove godine se očekuje 140 miliona.

(Kurir.rs/D.K.)

Foto Dragana Kocić

Kurir

Autor: Kurir