ZBOG PROTESTA UGROŽENI SVI GRAĐANI SRBIJE: Štrajk u Pošti blokira i penzije!

Zaposleni u „Pošti Srbije“ ne odustaju od svojih zahteva i najavljuju totalnu obustavu rada, a jedino o čemu se nisu usaglasili je datum stupanja u štrajk.



Bez obzira na to da li će vrata „Pošte“ ostati zatvorena od danas, kao što najavljuje Zoran Pavlović, predsednik Samostalnog sindikata poštanskih radnika, ili od 20. novembra, za kada su štrajk najavili sindikat Nezavisnost i Sindikat PTT Srbije, zbog potpune blokade „Pošte“ ispaštaće svi građani Srbije, a najviše oko 450.000 penzionera kojima poštari donose penzije na vrata.

„Obustaviti rad“



Zoran Pavlović je u ime Samostalnog sindikata poštanskih radnika pozvao juče sve zaposlene u „Pošti Srbije“ da od danas potpuno obustave rad.

- Pozvali smo sve zaposlene da u četvrtak ujutru dođu na svoja radna mesta, ali da ne počinju da rade, u znak solidarnosti sa kolegama koji su suspendovani s posla zbog učestvovanja u protestu ispred poštanskih centara u Zemunu i Novom Sadu. Oko 50 kolega je suspendovano, a mnogi su pozvani da dođu po rešenja o suspenziji, tako da očekujemo da će nekoliko stotina ljudi ostati bez posla. Zato od kolega tražimo da obustave rad dok se svi suspendovani radnici ne vrate na posao i dok se ne ispuni naš ključni zahtev, a to je smena direktorke Mire Petrović, koja teroriše zaposlene, a status v. d. direktora joj je istekao 12. septembra - kaže Pavlović i dodaje da su poštari u Novom Sadu juče odbili da uručuju pošiljke u znak podrške otpuštenim kolegama.



Nikome nije prijatno



I Goran Lazić, predsednik Glavnog odbora Sindikata PTT Srbije, objašnjava da nikome od radnika nije prijatno što moraju da štrajkuju, ali da je to jedini način da se izbore za svoja prava.

- Teško će biti izbegnut generalni štrajk, velike su šanse da će se održati 20. novembra, a ako ga budemo sproveli, uradićemo to u skladu sa zakonom. Veoma nam je žao što mora da dođe do toga, ali moramo da se borimo za svoja prava i plate. Najbolje bi bilo da ga nema, jer je izvesno da trpe građani, pa i za samo jedan sat štrajka, a kamoli za generalni. Od jutros se radnici potpisuju za podršku štrajkačkom odboru i već je sada potpis dalo 20 odsto zaposlenih, a mi se nadamo da će nas podržati većina - kaže Lazić.



Iz sindikata Nezavisnost najavili su nove pregovore sa premijerkom Anom Brnabić o povećanju zarada.



Ukoliko dođe do potpune blokade „Pošte“, staće platni promet i isporuka i prijem pošiljki, što najviše brine najstarije, koji zbog isplata penzija zavise od „Pošte Srbije“.



Penzioneri žrtve



- Oko 450.000 penzionera prima penziju na ruke, a ako bude generalnog štrajka radnika „Pošte“, to se direktno odražava i na Poštansku štedionicu banku, pa ni penzioneri koji imaju račun neće moći da podignu penziju 25. novembra, niti da prime poštu, pa ćemo biti u velikom belaju. To znači da će radnici „Pošte“ žrtvovati penzionere, bez obzira na to što se bore za svoja prava, ali ne bi trebalo da to rade na račun prava penzionera - kaže Vasilije Belobrković, predsednik Gradske organizacije penzionera Beograda.

Vlada Srbije

ZAPOSLENIMA 950 MILIONA DINARA



Vlada Republike Srbije je na jučerašnjoj sednici usvojila odluku Nadzornog odbora JP „Pošta Srbije“ o raspodeli dobiti za 2016. godinu. Od ukupne neto dobiti za prošlu godinu u iznosu od 3,47 milijardi dinara, u republički budžet biće uplaćeno 2,4 milijarde, dok će se 950 miliona isplatiti zaposlenima. To znači da će svaki radnik dobiti po jednu svoju prosečnu zaradu.



Ovakav ishod je usledio nakon razgovora premijerke Ane Brnabić, ministra Milana Krkobabića, i v. d. direktora „Pošte Srbije“ Mire Petrović, a nakon toga i na zajedničkom sastanku s predstavnicima dva reprezentativna sindikata u ovom javnom preduzeću - Sindikata PTT Srbije i Sindikata PTT Nezavisnost.

„Pošta Srbije“

BIĆE DOBITI!

U „Pošti Srbije“ za Kurir kažu da ne očekuju generalni štrajk, jer su najvažniji zahtevi reprezentativnih sindikata ispunjeni, zaključno s jučerašnjim odobrenjem Vlade Republike Srbije da se zaposlenima isplati zarada iz dobiti.

- Poslovodstvo „Pošte Srbije“ preduzima sve mere da ne dođe do obustave rada zbog nesagledivih posledica pre svega po preduzeće i sve zaposlene, ali i po korisnike platnih, finansijskih i poštanskih usluga „Pošte Srbije“ - kažu u „Pošti“.

