NOVOSAĐANKU DANIMA SVRBEO NOS, A ONDA JE SAZNALA KAKAV HOROR SE KRIJE! Kad je videla šta je lekar izvadio, morala je kod psihologa!

Pacijentkinja se javila na pregled doktoru Novaku Vukoju, ORL specijalisti, kako je rekla, zbog osećaja da joj nešto gamiže, šeta, pomera se i golica je u levoj nosnici, kao živi stvor.

Kad je probala da isprazni nos, iz njega je izlazio samo sekret. Nakon toga se sve smirivalo, ali je nakon nekoliko sati ponovo počinjao haos u nosu. Postala je nervozna, napeta, preplašena. Kome god da je nešto rekla o tome, svi su joj odgovorili da umišlja, da je skrenula, da ostavi cigare. Pošto su simptomi postali nepodnošljivi, a osećaj strašan, S.N. se javila specijalisti ORL.

Tokom mikroskopskog pregleda lekar je spazio da se nešto pomera ispod donje nosne školjke u nosnom hodniku.

- Ubacio sam kameru u nos i video nešto kao stonogu, sa glavicom i dve antene na njoj. Nešto oblika gusenice se polako kretalo prema izlazu nosa. Instrumentom sam odstranio to čudovište i stavio ga na beli papir - priča Vukoje.

Kad je pacijentkinja videla šta je živelo u njenom nosu, potpuno se izgubila, počela je da vrišti, da histeriše, plače, pita šta je to, odakle to kod nje.

- Svima sam objašnjavala da nešto imam, a govorili su mi da izmišljam – u panici je ponavljala preplašena žena.

U jednoj fazi histerije S.N. je rekla da će se ubiti zbog straha da tih stvorenja još ima u njenom nosu. Srećom, u ordinaciji se našao i profesor Radomir Čolaković, klinički psiholog, koji je smirio pacijentkinju. Tokom narednih dana doktor Čolaković je sproveo niz psihoterapija radi njenog psihičkog oporavka od šoka.

Kako kaže Vukoje, u nosu, na mestu gde se smestio pseudoparazit, postojao je lokalni otok sluznice nosa, uz hiperemiju i pojačan sekret. Urađena je lavaza nosa i ordinirana terapija.

- Parazit je poslat u Pasterov zavod u Novom Sadu, gde se otkrilo da se radi o milipedes (hiljadu nožica) parazitu, sastavljenom od članaka, koji može biti dužine do šest centimetara. Nosi od 10 do 100 jaja i živi u nehigijenskim uslovima, a hrani se kao biljojed. Verovatno se uvukao u spavaću sobu i tokom sna dospeo do nosa. S obzirom na karakteristike ovoga pseudoparazita, nije došlo do oštećenja u nosu – objašnjava naš sagovornik.

Vukoje kaže da se sa ovakvim slučajem nikada ranije nije sreo.

- Tokom svoje karijere od 40 godina, sretao sam se sa brojnim stranim telima u nosu, klikeri, koštice, semenke, kamenčići i drugo, ali sa živim bićem ne. Ovo je raritet – tvrdi doktor Vukoje i dodaje da je na kraju sve dobro došlo, bez posledica i komplikacija.

Šta je milipedes?

Milipedes su grupe artropoda koji imaju dva para sjedinjenih nogu na većini delova tela. Većina milipedesa imaju izdužena cilindrična ili glatka tela sa više od 20 segmenata.

Ova stvorenja hrane se biljkama i gljivicama. Milipedes su uglavnom bezopasni za ljude iako neki mogu postati štetni u domaćinstvu ili vrtu. Reprodukcija u većini vrsta se vrši modifikovanim muškim nogama zvanim gonopodom, koji prenosi pakete sperme ženkama.

