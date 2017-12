LETVOM MLATIO VRŠNJAKA U NIŠU, PA GA RODITELJI ISPISALI IZ ŠKOLE: Bio je uzoran učenik, svi su šokirani njegovim nasilničkim ponašanjem!

NIŠ - Jedan od mladića koji je sinoć u sred časa letvom napao učenika Gimnazije “9. maj” od jutros više ne pohađa Trgovinsku školu u Nišu, potvrdio je direktor ove škole Sreten Marković. Njega su, kako dodaje, ispisali roditelji.

Kako navode Južne vesti, drugi napadač, nije učenik Trgovinske škole još od prošle godine, kada se takođe ispisao, potvrdio je direktor.

Marković kaže da je sve u školi iznenadila vest o incidentu koji se dogodio u Gimnaziji "9. maj", jer je, prema njegovim rečima, njihov dojučerašnji učenik bio uzoran. Inače, Trgovinska škola je, ističe, juče radila u prepodnevnoj smeni, te je njihov učenik otišao u Gimnaziju van nastave.

"Učenik koji je do danas bio kod nas je po našem subjektivnom mišljenju dobro dete i sve nas je začudilo što se to desilo jer za ove dve i po godine nije imao ni jedan incident u našoj školi. Za ovog drugog koji se ispisao prošle godine, ne mogu to da kažem", rekao je direktor Marković.

On dodaje da su roditelji jutros došli u školu i ispisali đaka koji je bio učesnik nemilog događaja, jer smatraju da mu škola sada nije prioritet. S obzirom na to da, dodaje, škola sada ne može da ga sankcioniše, a to ostaje nadležnima iz policije i tužilaštva.

"Sve nas je iznenadilo, a vidim da je i roditelje iznenadilo. Ali rekli su da žele da ga ispišu jer sada je škola na drugom mestu, prvo je da oni vrate svoje dete na pravi put", dodao je.

Direktor Trgovinske škole dodaje i da je sazvan sastanak Tima za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te da su napravili plan “za pojačan vaspitni rad i individualni plan zaštite”.

Podsetimo, incident se dogodio juče oko 18 sati u Gimnaziji “9. Maj”, kada su dojica mladića upala na čas hemije i letvama napala jednog od đaka.

Direktor Gimnazije rekao je da škola razmatra uvođenje privatnog obezbeđenja, a protiv napadača su podnete krivične prijave.

