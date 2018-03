VRAĆANJE PDV NA BEBI-OPREMU: Premijerka i roditelji u svađi zbog poreza

Premijerka Ana Brnabić najavila je da će se od 1. jula PDV na bebi-opremu automatski vraćati svim roditeljima preko uvećanja roditeljskog dodatka, kako je predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici s decom.

Kako je navela, tako će se olakšati roditeljima, koji više neće morati da skupljaju račune, i ukinuti trošak resursa Poreske uprave na obračun tih računa. Ona je istakla i da će se sada roditeljski dodatak dobijati odmah u porodilištu.



Roditeljski portal Bebac je povodom izjave Brnabićeve saopštio da „premijerka obmanjuje roditelje“:

- PDV na opremu za bebe se ne vraća, kako je to premijerka saopštila, već se definitivno ukida od 1. jula, i to je samo još jedna u nizu obmana roditelja. PDV na bebi-opremu nema nikakve veze s roditeljskim dodatkom. Roditelji će dobiti 5.000 dinara jednokratno po rođenju deteta, a PDV na opremu za bebe mogli smo da vratimo do detetove druge godine života, a iznosi koje su roditelji vraćali bili su i dvostruko veći - navedeno je u saopštenju, uz napomenu da još nije poznato koliki će biti roditeljski dodatak.

