7 PRIČA O BIZARNOM ORUŽJU Paklova puška: Kockasti meci za pokrštavanje Turaka

Džejms Pakl napravio je kremenjaču koja je bila preteča revolvera i mitraljeza, a verovao je da može biti korišćena i u odbrani religije



Vatreno oružje drastično je promenilo svet, ali bili su potrebni vekovi da od topova koji su služili samo da zaplaše konje stignemo do ubojitog oružja koje danas znamo. U tom razvoju bilo je dosta eksperimenata, a jedno od najneobičnijih bila je Paklova puška, kremenjača koja je istovremeno bila i preteča revolvera i mitraljeza.

Pa­č­ji pištolj „Odbrana“



- U raspravama o prvom mitraljezu spominju se čuveni Getlingov top iz 1862. ili „maksim“, razvijen 1884. Ipak, u celoj priči važna je i „odbrana“ engleskog advokata i pronalazača Džejmsa Pakla, patentirana 15. maja 1718. Paklova puška ili samo „odbrana“, kako ju je on zvao, imala je cev dugu jedan metar i kalibar 1,2 inča (tri centimetra). Specifičnost ove kremenjače bio je cilindar sa devet metaka, nalik na kasnije revolvere. Oružje je moglo da ispali 60 metaka za sedam minuta, što je bilo triput brže nego obučeni pešak sa musketom. To je omogućeno korišćenjem više napunjenih cilindara, a kada bi se jedan ispraznio, bilo ga je lako zameniti - piše istoričar Rojs Vilson.



Ova puška bila je jedan od prvih zvaničnih patenata, a navodilo se da je „oružje ili mašina namenjeno korišćenju na mostovima, zidovima, brodovima, čamcima, u kućama i drugim mestima“.

- Odbrana kralja Džordža, vaše zemlje i zakona je odbrana vas samih i protestanskog cilja - pisalo je u reklami iz 1718. naslovljenoj „Odbrana“.



Pominjanje religije bilo je najbizarniji deo ovog oružja, koje je po svemu drugom bilo daleko ispred svog vremena. Kako se opisuje u patentnoj prijavi, Paklova puška imala je dve verzije - jednu sa običnim, a drugu sa kockastim mecima.

- Konvencionalni meci bili su namenjeni borbi protiv hrišćana, a kockasti korišćenju protiv „turskih nevernika“. Kako se tvrdi u patentu, ovi meci su izazivali više bola i patnje i „mogli su da ubede Turke u prednosti hrišćanske civilizacije“. To je bilo doba kada su gusari pod kontrolom Osmanskog carstva harali Sredozemljem i puška je trebalo da pomogne u borbi protiv njih - piše istoričar Grejem Dejvis.

Dva primerka



Prototip „odbrane“ predstavljen je 1717. engleskoj vladi, ali oni nisu bili oduševljeni. Ni uspešne javne probe 1722. nisu uspele da privuku investitore, pa su napravljena samo dva primerka. Oba je kupio vojvoda Džon Montagju za ekspediciju osvajanja ostrva u Novom svetu. U brodskom popisu prvi put je zabležen naziv „mašinska puška“, koji se i danas upotrebljava u engleskom jeziku.



Ipak, dok je Englezima puška bila nezanimljiva, Pakl je s tvrdnjom o mecima koji mogu da pokrste Turke veće šanse imao za uspeh u Habzburškoj monarhiji, koja je 1716-1718. vodila rat protiv Osmanlija i uspela da Požarevačkim mirom od njih preuzme Srbiju, ali ju je izgubila već 1735. godine.

PAČJI PIŠTOLJ PROTIV GUSARA



Mnogi pronalazači su pokušavali da u 18. veku naprave pištolj sa više metaka. Jedan od primera bio je takozvani pačji pištolj, namenjen istovremenom pucanju na četiri neprijatelja. U teoriji je ovaj pištolj, namenjen ubijanju gusara, bio fantastično sredstvo odbrane. Međutim, u praksi je imao samo jednu, ali veoma važnu manu - nije pogađao nijednog napadača.

