AKO IDETE TRBUHOM ZA KRUHOM: Ovo je pet zemalja gde se živi bogato, a evo i koji su uslovi da odete!

U potrazi za boljim životom, ili jednostavnom velikom životnom promenom, mnogi su u nekom trenutku života razmišljali o selidbi "negde preko". Teško je izabrati koja tačno država će biti mesto za početak novog života, a za one potpuno neodlučne i bez ideje, ovih pet država je ocenjeno kao najbolje.

Kriterijumi za odabir država su bili: društvena stabilnost; broj neprijatelja; ekonomska sloboda i prilike; sloboda izražavanja; samodovoljnost; troškovi života; dobijanje vize i državljanstva; izolacija od zapadnih krahova i ratova.

Kostarika

Kostarika je planinska država poput Švajcarske, ali se nalazi u toplijem, iako ne u tropskom delu sveta. Tamo se mogu naći i doline i planinski predeli koji su pogodni za život.

Kostarika je relativno mala država i nalazi se blizu ekvatora, ali obuhvata 30 različitih klimatskih zona, pa se temperature kreću od 10°C u planinama, do 32°C na plažama. Drugim rečima, nije potrebno plaćati grejanje zimi niti je potrebno rashlađivati se klima-uređajima leti. Takođe, sezona uzgajanja useva traje čitave godine.

Tlo je neverovatno plodno i mnogi ljudi uzgajaju useve. Mnoga voća i bobice koji su skupi i retki u drugim državama ovde rastu kao korov. Država takođe poseduje velike količine vode pošto se nalazi između Kariba i Tihog okeana, a planine koje se protežu duž cele države obezbeđuju dovoljno kiše.

Svuda ima reka, a planinski potoci su kristalno čisti. Sva struja se stvara putem hidroelektrana. Jedini problem je što je jako teško doći do trajnog državljanstva ove zemlje.

Prema zakonu Kostarike, pravno državljanstvo može dobiti osoba koja ispunjava jedan od sledećih uslova:

Ukoliko dobijate vojnu penziju, socijalnu pomoć ili državne olakšice u iznosu od najmanje 887 evra mesečno. Ukoliko imate garantovane prihode od najmanje 2.220 evra mesečno. Ukoliko uložite depozit u banku Kostarike u vrednosti od 53.270 evra. Od ovog depozita će vam se isplaćivati 2.220 evra mesečno u periodu od dve godine, što znači da se državljanstvo mora obnoviti nakon dve godine ponovnim uplaćivanjem 53.270 evra. Ukoliko ste investitor koji je uložio najmanje 177.560 evra u Kostariku. Vlada Kostarike je uvela ove stroge mere jer ima probleme sa kolumbijskim i meksičkim imigrantima.

Švedska

Malo ljudi to zna, ali Švedska nije članica NATO-a, tako da će u slučaju rata ostati po strani, isto kao i u Drugom svetskom ratu.

Međutim, Švedska je članica Evropske unije, a to sa sobom donosi povlastice poput putovanja kroz Evropu bez vize. Ukoliko dođete do državljanstva, potrebna vam je samo lična karta. Ukoliko dođe do kraha evra, Švedska neće biti pogođena jer ne koristi evre već švedske krune.

Drugi zvanični jezik je engleski i gotovo svi tečno govore engleski u Švedskoj. Švedska je već dugo godina država sa najvećim platama u Evropi. Jeste da je skupa za život, ali se poslovi i te kako dobro plaćaju. Na primer, radnici na građevini zarade i do 9.000 evra mesečno, s tim što moraju plaćati porez od 35% i imaju obezbeđeno zdravstveno osiguranje do kraja života.

Malezija

Malezija ima jednu od najsnažnijih ekonomija u Aziji, zbog čega je životni standard stalno visok. Luksuzan život se može ostvariti i uz veoma skroman budžet. Pristojan obrok košta oko 4 evra, dok flaša vina košta otprilike isto toliko. Ulična hrana je takođe veoma ukusna.

Tomas O’Nil iz Njujorka kaže da je u centru grada Penang u Maleziji iznajmio stan od 150 kvadrata sa bazenom za samo 750 evra mesečno. Auto mu nije ni potreban jer mu je sve blizu. Temperatura je u proseku 28°C, a vrlo je lako otići na Tajland, u Kambodžu, Vijetnam, Japan i Laos.

Pošto je Malezija bila britanska kolonija, mnogi lokalni stanovnici govore engleski jezik, što olakšava privikavanje.Malezijska ekonomija je 2014-2015. bila među najkompetetivnijima u Aziji, odnosno 6. po redu u Aziji i 20. po redu u svetu. Ona se nalazi čak i ispred Australije, Francuske i Južne Koreje.

Malezija je 2013. i 2014. godine označena kao jedno od najboljih mesta za penzionisanje na svetu, pošto je treća u svetu po Globalnom indeksu penzionisanja.

Uslovi za dobijanje vize su sledeći:

1. Podnosioci ispod 50 godina moraju da ostave fiksni depozit u bilo kojoj malezijskoj lokalnoj banci u iznosu od 64.000 evra. Nakon godinu dana, podnosilac može podići polovinu te sume radi kupovine kuće, obrazovanja deteta u Maleziji i zdravstvenih razloga.

Međutim, u narednih godinu dana boravka u Maleziji podnosilac mora ostvariti sumu od najmanje 32.000 evra.

2. Podnosioci stariji od 50 godina moraju imati mesečnu penziju od najmanje 2.050 evra i depozit u banci od 32.000 evra. Oni nakon godinu dana mogu podići 10.650 evra radi kupovine kuće, obrazovanja deteta u Maleziji i zdravstvenih razloga.

Međutim, oni u narednih godinu dana boravka u Maleziji moraju ostvariti sumu od najmanje 21.300 evra.

Čile

Čile je danas jedna od najstabilnijih država u Južnoj Americi. Ona je vodeća nacija u latinskoj Americi po prihodima, miru, ekonomskoj slobodi, obrazovanju i nivou korupcije. Strane zajednice u Čileu imaju brojne pogodnosti.

Čile je potpuno razvijena država sa modernim gradovima i bogatim naseljima, a gotovo iz svakog mesta se mogu videti Andi.

Santjago (Foto: Profimedia)

Troškovi života u Čileu su prilično niski. Turistička viza (u trajanju od 3 meseca) se može dobiti za 140 evra, a zahtevi za državljanstvo su takođe dosta fleksibilni. Imigranti mogu konkurisati za čileansko državljanstvo ili vizu ukoliko primaju 440-880 evra mesečno. Preduzetnici mogu dobiti državljanstvo pokretanjem biznisa, a stranci lako mogu dobiti vizu radeći za čileansku kompaniju.

Tasmanija

Tasmanija je ostrvska država u sklopu Australije u kojoj živi oko milion stanovnika. Tasmanija ima puno izvora vode i veoma plodno zemljište. Tasmanija je potpuno bezbedna od rata jer se nikome ne isplati da bombarduje Tasmaniju.

Ukupna površina ostrva je oko 90,758 kvadratnih kilometara, a oko 45% Tasmanije predstavljaju nacionalni parkovi i prirodni rezervati. U pitanju je prilično brdovita država, tako da je bezbedna od cunamija.

Takođe, prilično je jeftino kupiti farmu u Tasmaniji. Povrh svega, svi govore engleski pošto je Tasmanija deo Australije. Jedina mana je što su zime (odnosno leta) jako hladne, a proizvodi za svakodnevnu upotrebu su prilično skupi. Veoma je lako doći do vize. U većini slučajeva je dovoljno dokazati da posedujete veštinu koja im je potrebna, a možete i uložiti u farmu ili zemljište.

Kao što smo već rekli, nije lako napustiti svoj dom, ali ako se ipak odlučite na to, ovih 5 država su najbolji izbor.



