ALARMANTNO: Svaki četvrti mladić zavisnik od kocke!

Čak 33.000 ima registrovanih patoloških kockara u Srbiji. Još zabrinjavajući podatak jeste da se sve više mladih od 18 do 26 godina okreće ovom poroku, a da je u tom uzrastu svaki četvrti zavisnik!



Prema zvaničnim podacima, ima od 50.000 do 90.000 zavisnika od kocke, ali nezvanično taj broj je znatno veći. Nacionalno istraživanje o stilovima života stanovništva Srbije, koje je sproveo Institut za javno zdravlje „Batut“, pokazalo je da veliki broj mladih uzrasta od 18 do 26 godina igra igre na sreću.



Srbi najviše igraju lutriju, na drugom mestu je kladionica, dok su na trećem mestu kazino igre.



Psihoterapeut Jelena Manojlović iz SOS centra za odvikavanje od kockanja naglašava da je poražavajuć podatak to što je povećan broj dece „polaznika“.

- Deca počinju već u sedmom razredu da se kockaju, tokom velikog odmora neko od starijih ode i uplati tiket umesto njih. U Srbiji je oko 250.000 zavisnika od kocke, ali taj broj je sigurno veći. Oni pare od užine odvajaju za kladionice, jedva čekaju da postanu punoletni kako bi krenuli da igraju na aparatima i rulet. Za njih je kladionica spora, a aparati im daju adrenalin. Oni su u stvari zavisni od tog adrenalina koji im kocka stvara - objašnjava naša sagovornica.



Ona navodi da je najveći problem to što je kocka u Srbiji legalizovana i svima lako dostupna, što dodatno utiče na povećan broj kockara.

- Prvi pokretači su dosada, novac i laka dostupnost. Često se mladi koji se bave sportom više kockaju zato što misle da bolje poznaju materiju. Kockanje spada u najtežu grupu bolesti zavisnosti. Retko se dešava da se zavisnik sam javi za lečenje, uglavnom to radi porodica - priča Manojlovićeva.



Najmlađi kockar koji je bio na odvikavanju u SOS centru imao je samo 17 godina, a najstarija osoba 53.

- Uglavnom se jave za pomoć kad se zaduže i prodaju sve što stignu. Nisam radila sa osobom koja se nije zadužila kod zelenaša, prodala stvari iz kuće, zlato i ostalo. Roditelji često zbog dugova dece prodaju stanove i kola. Bilo je primera i kad su roditelji ubeđivali decu da ih, ako pristanu da se leče, neće prijaviti za krađu - kaže naša sagovornica, i dodaje da program lečenja uglavnom traje pola godine.

Činjenice

STATISTIKA



Patološki kockari su uglavnom muškarci (86%) stari od 18 do 29 godina

Ukupno 3,7% odrasle populacije u Srbiji poseduje rizik za neki oblik kockanja

1,1-2% njih poseduje umeren i viši rizik od kockanja (problematični kockari)

ISTRAŽIVANJE „ŽIVOT NIJE IGRA“*



Najmlađi ispitanik koji se patološki kocka ima 12 godina - igra s tatom rulet, a počeo je sa aparatima kad je imao manje od 10 godina uz brata ili tatu



Najstariji ima 19 godina. Prosek godina učenika koji patološki kockaju je 17 godina.



*učestvovalo je 790 učenika

POZNATI ZAVISNICI OD KOCKE



Lepa Lukić



Pevačica Lepa Lukić voli da se kocka, ali to krije. Iako u poznim godinama, Lepu i danas možete videti u nekom kazinu u srpskoj prestonici. Nikada o tome nije želela da priča, a samo pominjanje reči „kocka“ kod Lepe izaziva bes i ljutnju. Jednom je čak i prekinula snimanje emisije zbog pitanja o njenom poroku.



Aca Lukas



Folk pevač Aca Lukas javno je priznao da je imao problem s drogom i kockom, te da je vodio tešku borbu sa samim sobom. Kako kaže, bitku je dobio, a danas apeluje na mlade da nikada ne posežu za ovim stvarima. Pevač je zbog kocke upadao u velike dugove i potrošio dosta novca.



Bora Đorđević



Muzičar Bora Đorđević je vatreni kladioničar. On često provodi po nekoliko sati u kladionicama. Pored toga, uvek je isticao da nikada ne stavlja velike svote novca, već to radi iz zabave.



Đani



Pevač Radiša Trajković Đani prodao je kuću kako bi isplatio dug od čak 200.000 evra. Folk pevač se zadužio kod zelenaša u inostranstvu zbog kocke, koja ga je dovela do velikog problema. Pevač je zbog toga bio prinuđen da se s porodicom preseli u Frankfurt.



Džej Ramadanovski



Pevač je javno govorio o svom poroku, priznajući da je zbog kocke ostajao bez prebijene pare. Džej je naveo da je zbog tog poroka puno propatio i izgubio dosta novca. Poslednji put kockao se pre pet godina, a kako je rekao, bilo mu je jako teško da se odvoji od poroka.

Autor: Foto: Shutterstock