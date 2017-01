BORBA SA MIGRANTSKOM KRIZOM: Srbiji potrebno 40 miliona dolara

Regionalni plan obuhvata Tursku, Južnu Evropu i Zapadni Balkan, a prvi put je zvanično predstavljen u Ženevi pre četiri dana.

Šefica službe za koordinaciju na terenu UNHCR u Srbiji Frančeska Boneli rekla je da plan predstavlja nastavak saradnje nevladinih organizacija i državnih organa.

Foto: Kurir TV

"Ovo je regionalani problem. Nećemo ostaviti Srbiju samu. Ovo nije problem jedne zemlje već Evrope", rekla je Boneli i dodala da nije bitno da se izbeglicama samo obezbede hrana i ćebad već i "nada za budućnost".

Ona je kazala da je deo regionalnog plana posvećen lokalnim samoupravama, jer izbeglice žive u tim sredinama i lokalne samouprave zbog trošenja dodatnih resursa trpe veliki pritisak.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević rekao je da za Srbiju Balkanska ruta nije zatvorena, jer je pre njenog zatvaranja kroz zemlju prolazilo od 6.000 do 10.000 izbeglica, dok je sada 6.000 ljudi konstantno u Srbiji. On je dodao da je ponosan na saradnju države sa nevladinim organizacijama i kazao da su one mnogo pomogle kako u izbegličkoj krizi, tako i tokom poplava.

Foto: AP/Arhivska fotografija

Upitan o migrantima koji žive u napuštenim barakama u centru Beograda, Ivanišević je rekao da tamo "niko nije živeo duže od 15 dana".

Šefica kancelarije UNHCR u Srbiji Lidija Marković rekla je da je važno da problem ima regionalne dimenzije i da se Srbija ne može posmatrati izolovano.

Foto: AP/Arhivska fotografija

Tražena pomoć za Srbiju iznosi 39.251.551 dolara, dok je u okviru prethodnog plana dobila 13.106.618 dolara. Prema podacima iz decembra 2016. godine u Srbiji je boravilo 6.400 migranata. Procenjuje se da je posle zatvaranja granica 150 do 200 osoba svakodnevno nastavilo da ih prelazi, a tokom 2017. godine očekuje se dolazak još oko 12.000 do 13.000 migranata, pokazuju podaci UNHCR-a.

Autor: Beta,Foto: AP