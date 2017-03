HRVATSKI MEDIJI OTKRIVAJU: Papa Franjo neće proglasiti Stepinca za sveca zbog Srbije i SPC!

Jedan od vodećih hrvatskih novinara Darko Hudelist istraživao je u Vatikanu kakve su šanse da Stepinac postane svetac, a od većina izvora i sagovornika dobio je odgovor da su male šanse da se to desi. Kao jedan od razloga je i to što papa Franjo ne želi da se zameri Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Prenosimo deo teksta iz Globusa, koji je potpisao pomenuti novinar:

Većina ljudi s kojima sam u proteklih nedelju dana razmenio mišljenja procenjuje da kardinal Alojzije Stepinac neće biti kanonizovan tokom pontifikata pape Franje.

Jedan vrlo dobro upućeni insajder iz vatikanskih redova rekao mi je:

- Ja mislim da ovaj papa neće preseći, on će to odugovlačiti. Preuzeo je na sebe dosta riskantan potez, stvari su se jako zaoštrile, i sad - šta god odluči, izazvaće vraga. Mislim da je on sve više svestan toga. Ako proceni da bi moglo doći do još većih sukoba između dveju crkava, neće se usuditi odlučiti da ili ne. On jeste hrabar u mnogo čemu, ali ovo bi sad više bila politička nego crkvena hrabrost. Mene bi prijatno iznenadilo kad bi doneo odluku - ovakvu ili onakvu. U svakom slučaju, nepredvidljiv je, ima svoj stil...

Ni poslednji ambasador SFRJ pri Svetoj Stolici Ivica Maštruko ne veruje da bi do kanonizacije moglo doći u najskorije vreme.

- Papi nije stalo da izaziva dalje konfrontacije, on će verovatno odložiti Stepinčevu kanonizaciju. A što se Mešovite komisije tiče, tu zajedničkih stavova neće biti, osim što će se obe strane usaglasiti oko ocene neprihvatljivih postupaka vlasti u izricanju presude Stepincu 1946. I jedni i drugi ostaće ukotvljeni na svojim pozicijama.

Patrijarh Irinej oštro se protivi kanonizaciji Stepinca, Foto: Marina Lopičić

Pater Bono Zvonimir Šagi, kojega sam nedavno posetio u kapucinskom samostanu u Varaždinu, čvrsto je uveren u Stepinčevu kanonizaciju - kad-tad, pa makar i u malo udaljenijoj budućnosti - ali je svestan toga da papa Franjo, nakon što ga Mešovita komisija (napomena Kurira: u toj komisiji u predstavnici katoličke i Srpske pravoslavne crkve) upozna sa svojim stajalištima, može sa svojom odlukom otezati, kako mi je rekao, "unedogled".

Bivši poslanik Hrvatske pri Svetoj Stolici Filip Vučak rekao mi je, u našem nedavnom razgovoru u Zagrebu, da je tokom svoje oproštajne posete u oktobru 2015. upoznao papu Franju s reakcijama u Hrvatskoj na zastoj u kanonizaciji kardinala Stepinca, kao i s mogućom zloupotrebom njegove velikodušnosti oko osnivanja Mešovite komisije. Pritom ga je upozorio da bi na kraju moglo doći do pogoršanja, a ne do poboljšanja odnosa između katolika i pravoslavnih, pa i između Hrvatske i Srbije, što je papa upravo osnivanjem te komisije hteo izbeći.

I neki drugi važni insajderi daju mi signale da je malo verojatno da bi u neko skoro vrijeme moglo doći do Stepinčeve kanonizacije, a pritom upozoravaju i na činjenicu da rad Mešovite komisije ne može biti kvalitetno obavljen unutar godinu dana.

