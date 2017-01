KURIR NA PEŠTERU NA MINUS 30: Nemamo vode, pomreće nam stoka od hladnoće!

Jeziva hladnoća okovala je juče Peštersku visoravan. U naselju Borići, na periferiji Sjenice, juče ujutro temperatura je pala na minus 33 stepena, tridesetak kilometara dalje, u Karajukića Bunarima, na minus 30.

- Srce da stane od hladnoće! Termometar ispred moje kuće pokazuje minus 30, okolo je sve zaleđeno. Iz kuće izađemo samo kad moramo. Vatra po svu noć gori u kući, nekako se ugrejemo, žao nam stoke, posmrzava se u štalama. Ostali smo bez vode, pa topimo sneg da napojimo stoku - kratko nam je juče ispričao poštar Radoje Kuč iz Dolića.



I na minus 30 život je u ovom kraju Srbije juče tekao. Trebalo je nekako pokrenuti buldožere i teške mašine za čišćenje snega koje su prenoćile van garaže.

- Smrzavaju se mašine, smrzavaju se ljudi u mašinama, a narod okolo čeka da ih deblokiramo - kaže Mića Kaličanin, zamenik predsednika opštine Sjenica, koji je juče, četvrti dan zaredom, bio na terenu. Na visoravni je i juče u blokadi bilo 70 sela, hiljade ljudi, smetovi visoki po nekoliko metara.



Na drugom kraju visoravni, u selu Lijeva Rijeka, spasioci Rafo Tripković i Bogdan Radović juče su junački, kroz smetove, do puta, kilometar uzbrdo, na rukama izneli staricu Marojku Sredojević (84), koja je slomila ruku u ramenu. U pomoć su pritekli i njeni najbliži rođaci, trčeći stotine metara kroz smetove do njene kuće.

- Moramo je spasti, kao da našu majku spasavamo - kratko su nam rekli hrabri spasioci.



Na nosilima je ječala starica koja je dan ranije pala u kući i slomila rame. Od hladnoće i od bolova. Tek povremeno, čuo bi se odozdo, ispod ćebeta, njen slabašni glas:

- Hvala vam, đeco, Bog neka vam vrati i plati.



Njemu minus ništa ne može

STARAC PREPEŠAČIO 10 KILOMETARA!



Radomir Luković iz Lijeve Rijeke juče je prepešačio 16 kilometara kroz smetove na teških minus 30 stepeni.

- Išao sam do Duge Poljane, 10 kilometara kroz smetove, da kupim malo namirnica, sad imam još šest kilometara do sela peške - rekao nam je starina, a onda zakoračio da krene kroz mećavu i oluju u selo.



Ipak, spasioci ga nateraše da sedne u njihova kola i da ga prevezu do toplog doma.