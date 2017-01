MINISTAR MLADEN ŠARČEVIĆ: Učenice nam izgledaju kao rakuni

Školski raspust za učenike neće biti dalje produžavan zbog epidemije gripa i vremenskih neprilika, a prvi radni dan je sreda 11. januar, saopštilo je juče Ministarstvo prosvete.



Zbog snega i izuzetno hladnog vremena lokalnim samoupravama ostavljeno je da u dogovoru s direktorima škola organizuju nastavu na područjima gde ima najviše problema. Ministar prosvete Mladen Šarčević, uporedo s nastavkom školske godine u novoj 2017, najavio je i bitne izmene u prosvetnom sistemu, pre svega u organizaciji poslovanja škola i obavezama kako nastavnika tako i učenika.



Jedan od najbitnijih poteza biće rešavanje problema izgubljenih sudskih sporova škola, za koje ministarstvo mora da izdvoji čak 215,5 miliona dinara. Šarčević je zbog toga uputio pismo svim direktorima osnovnih i srednjih škola da će u budućnosti biti pokrenuti krivični postupci protiv onih koji nastave da „srljaju“ u sudske postupke za koje znaju da će biti izgubljeni.

- S tim parama smo mogli čudo da napravimo. Plaćamo cehove još iz 2004. godine. Poslao sam pismo prvo sekretarima škola jer su oni pravnici i od njih tražimo da čuvaju zakon - kaže ministar Šarčević.



Selfiji i pogrešni uzori... Uvođenje uniformi u škole zaživeće do kraja ove godine

Ministarstvo prosvetarima

NE PROPITUJTE ODMAH DECU



Ministarstvo prosvete apelovalo je na prosvetne radnike da ne propituju i ne testiraju odmah decu koja su duže odsustvovala.



„Apelujemo na prosvetne radnike da imaju razumevanja i omoguće nadoknadu propuštenog gradiva deci koja su duže odsustvovala ili će odsustvovati, da ih odmah ne propituju i testiranju“, navodi ministarstvo u saopštenju za medije.

Površnost i neodgovornost

NAMEŠTANJE MATURE JE „JAVNA TAJNA“



Pripreme za PISA testiranje počeće, kako kaže ministar, već tokom januara, a visoki rezultati ne mogu se očekivati pre 2021. godine. Govoreći o lažiranju rezultata male mature, Šarčević kaže da se dešava da čitavi okruzi fingiraju rezultate male mature i da je to „javna tajna“.

- Nije problem da mi uvedemo jaku kontrolu, ali moramo da menjamo ambijent. Nismo naučili da budemo temeljni, odgovorni, nego površni - naglasio je ministar.

Pismo upozorenja upućeno je i svim direktorima škola da će biti pokrenuti i krivični postupci protiv svakog ko novčano ošteti državu u prosveti.Govoreći o uvođenju uniformi ministar je naglasio da škola treba da bude mesto gde se „ljudi ponašaju normalno“, te da škola nije mesto gde će srednjoškolke šetati našminkane „ko rakuni“, s pirsinzima, a nastavnice dolaziti u helankama i mini-suknjama. Uvođenje uniformi u škole, smatra on, značilo bi uvođenje reda, a uniforme u školama imaju sve razvijene zemlje, poput Kine, Britanije.- Priča se da je to novi namet za roditelje, pa kao da deca sada idu gola u školu. Napravite jednoobraznu odeću koja je udobna, pogodna detetu, ima amblem škole, jer to roditeljima smanjuje muku - pojašnjava on i naglašava da škole koje imaju sopstvene prihode mogu određeni broj uniformi i same da nabave, te tako rasterete roditelje.

Autor: Foto: Zorana Jevtić