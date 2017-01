HEROJ! ON JE CEO DAN SPASAVAO ZAVEJANE: Ovo je lice vatrogasca iz Niša zaleđenih trepavica! Društvo 11:25, 07.01.2017. 1423

Fotografiju je na svom Fejsbuk profilu objavio Sindikat srpske policije.

"Šta reći za ovo? Da li postoji novac kojim se mogu platiti ovi bolovi, ova požrtvovanost i humanost. Gospodo političari, on nije otišao radi fotografisanja, kao vi što to činite – on je samo radio svoj herojski posao“, navodi se u postu pored objavljene fotografije.

"Vatrogasac Rajković Miodrag, pripadnik je Vatrogasno-spasilačke jedinice u Nišu i juče je zajedno sa kolegom Milanom Vidojevićem, obavljao zadatke na terenu. Do leđenja trepavica i obrva inače dolazi usled kondezacije vodene pare koju čovek izdiše dok radi uz nošenje vizira i zaštitne maske. Dešava se da čak i boce sa vazduhom na leđima zalede i zalepe se uz jaknu, pa ih kolege skidaju zajedno sa zaštitnom jaknom", navode iz SSP

