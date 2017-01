OSTAVILI ME BEZ HLEBA ZA BOLESNU DECU: Otac žrtva partijskog kadriranja u Šapcu!

Goran Aleksić iz Šapca, čija oba sina boluju od autizma, nedavno je umesto rešenja za stalno dobio otkaz i proglašen je tehnološkim viškom u šabačkoj „Toplani“.



Aleksić je sedam godina radio na određeno vreme, promenilo se pet direktora, od kojih su svi, kako on kaže, okretali glavu kad je reč o njegovom problemu. Dok su drugi pojedinci po političkoj osnovi dobijali posao za stalno, za Gorana je to bilo nemoguće. On je s portirskog mesta, gde je radio četiri godine bez dana odmora, nekad i po dve smene, prebačen da čisti podstanice.

- Došao je ponovo novi direktor, koji mi nije dao novu šansu po isteku ugovora. Kad mi nisu produžili ugovor, raspitivao sam se i saznao da je na moje mesto zaposlen neko drugi - navodi Goran i dodaje da su često pravili i sprdnju na njegov račun i govorili mu: „Ko ti je kriv što praviš škart decu.“

- Prošao sam golgotu, ne bih ja sve to trpeo, nego trpim zbog dece, oni su mi sve u životu.



Navodi da je pomoć odmah potražio na sudu i Apelacioni sud iz Novog Sada ga je posle 14 meseci vratio na posao na mesto portira.

- Dana 7. novembra vratio sam se na posao, ali sam samo posle 15 dana opet dobio rešenje o otkazu, uz obrazloženje da sam tehnološki višak. Tada kao da su mi se dva noža ubola u srce, to je takva muka i borba za preživljavanje. Završio sam u hitnoj, tu noć sam jedva pregurao, ne znam šta ću i kako ću sad kad sam ostao bez posla. Brinem se kako ću da hranim decu - očajan je Goran. Ističe da mu je i supruga nezaposlena, jer brine o bolesnim sinovima:

- Sada sam i ja kao jedini hranitelj porodice ostao na ulici. Primamo za starije dete tuđu negu i pomoć, ali to nije dovoljno, s obzirom na to da su oba sina na bezglutenskoj ishrani, koja je strahovito skupa. Svi su okretali glavu od mene, kao da ja i moja deca ne postojimo - rekao je Goran za Kurir.



Direktor „Toplane“

AKO SUD NAREDI, VRATIĆEMO GA



Novi direktor šabačke „Toplane“ Aleksandar Prodanović kaže za Kurir da je on Aleksićev slučaj „nasledio“:

- S obzirom na to da je Vlada donela uredbu o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama, za „Toplanu“ je to 80, tako da jednostavno nemamo gde da ga rasporedimo. Nije to moja volja. Meni je žao što se to desilo, ali ne mogu da kršim uredbu i da posle odgovaram. Ako sud ponovo odluči drugačije, nije ništa sporno.

Autor: Mina Branković