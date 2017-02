OTVORENO PISMO KURIRA UREDNICI ZERIJA: Nećete nas ućutkati, istina nam je na prvom mestu

Nakon pokušaja da se obračunaju sa Srbima na Kosovu i Metohiji, režim Hašima Tačija i njegove pristalice prešli su na Kurir, i to s namerom da nas ućutkaju i spreče iznošenje istine o teroru nad kosovskim Srbima. Za izvođenje tih prljavih radova odabrana je Arbana Ksara, glavna urednica Tačijevog lista Zeri, koja je bezočno napala naš list zbog pisanja o tome kako žive Srbi na KiM, te o tome kako se srpski narod plaši da uveče ode na spavanje jer postoji realna opasnost da međuetnička netrpeljivost preraste u krvavo nasilje. Ksara je, kako to obično biva, u ovom poslu našla saveznike čak i u Srbiji, pa su joj se u tome brže-bolje priključili i partneri iz Srbije. Nije isključeno da će se napadi protiv našeg lista još žešće nastaviti tokom sledeće nedelje.



Nemanja Pajić, glavni i odgovorni urednik Kurira

E pa, Kurir na sve ovo ima veoma jasan odgovor - ne možete nas ućutkati! Ma koliko se trudili i kakva god sredstva koristili, mi ćemo nastaviti da pišemo o životu Srba na Kosovu, o njihovim problemima, golgoti i teroru kojima su izloženi.Znajte, svakodnevno ćemo, bez ikakvog kompromisa, naše čitaoce obaveštavati o tome u kakvim uslovima živi srpski živalj na KiM, kako izgleda živeti u enklavama opasanim bodljikavom žicom i u stalnom strahu od onoga što donosi sutrašnji dan.Dakle, da budemo potpuno precizni - Kurir zauvek ostaje na strani ugnjetavanog srpskog naroda na Kosovu, čineći sve da istina o njihovoj patnji dopre do svakog - kako do građana Srbije, tako i do celog sveta.

I vi i mi, gospođo Ksara, znamo da se istina ne može sakriti, ma koliko vi to želeli. I da znate, mi nismo ni Vučićevi ni bilo čiji - za razliku od vas - već smo medij koji je na strani naroda i kojem je istina uvek na prvom mestu. Tako će biti i u budućnosti.No, izgleda da je istina upravo ono što vas najviše plaši i boli.Stop teroru nad Srbima!