OVAKO MUFTIJA SRBIJANSKI PLJUJE PO NAŠEM PISCU: Andrić je mrzeo i sebe i druge!

Ivo Andrić ne voli muslimane! On je samo sebe voleo. Ili mrzeo, pa onda tako i sve druge, skandalozna je izjava muftije srbijanskog Abdulaha Numana.



Kako je Kurir pisao, bošnjački „intelektualci“ su na promociji knjige Rusmira Mahmutćehajića „Andrićevstvo: Protiv etike sjećanja“ napali srpskog nobelovca, uporedivši ga sa Adolfom Hitlerom, a njegova dela proglasili genocidnim.



Muftija Numan, inače rođeni Srbin, koji je kao 19-godišnjak preuzeo islam, kaže za Kurir da su takvi napadi suvišni, ali da je tačno da Andrić nije verno prikazivao istorijska zbivanja.



Susret u parku



- Andrić je lepo pisao, ali što se tiče istorijskih činjenica, on se s njima igrao! Sretali smo se u Pionirskom parku u Beogradu i stekao sam utisak da ne voli muslimane! Mislim da nikoga nije voleo! - kaže Abdulah. S druge strane, muftija napominje da je svestan da ni Andrić mnogim muslimanima nije bio drag.

- Jedno je kako muslimani shvataju Turčina, a kako Srbi, pa ne čudi što se nekima nije dopadalo kako je pisao o Turcima, prema kojima oni osećaju neku vrstu solidarnosti - smatra Abdulah. Iako muftija misli da je Andrić izvitoperio neke istorijske događaje, on kaže da je pogrešno zaključiti, čitajući njegova dela, da je on rasista.



Pisanje istorije



- Ne mogu da kažem da je rasista zato što je napisao knjigu. To je književnost. Ali, isto tako, ne treba ni sve događaje u knjizi shvatiti kao istorijske i uzimati ih zdravo za gotovo - zaključuje muftija, koji nije želeo konkretno da odgovori osuđuje li skandalozne napade grupe Bošnjaka na Andrića.

- Napadi na Andrića, koji više nije živ, prazne su priče i gubljenje vremena. Kasno je pričati o bilo kome ko je otišao sa ovoga sveta. Uostalom, ako se nekome ne dopada njegova knjiga, neka napiše svoju - zaključuje muftija.

Opleo i po Dobrici

ĆOSIĆ JE PSOVAO MATER SVIMA



Muftija Numan kaže da nije samo Andrić bio veliki nacionalista, već da je to bio i Dobrica Ćosić:

- Ćosić je bio veliki pisac, a onda je, posle Titove smrti, počeo da psuje mater svima i postao veliki nacionalista!

Glas razuma Vladika SPC Atanasije Rakita

OPASNE KLEVETE



Episkop bihaćko-petrovački Atanasije Rakita za Kurir navodi da je iznenađen i zabrinut zbog poređenja Andrića s Hitlerom, ali i tvrdnji muftije srbijanskog da je čuveni pisac mrzeo i sebe i druge.

- Da sam ranije umro, ne bih znao da bi ovako nešto moglo da se pojavi o Andriću. Zar bi čovek koji je mrzeo sebe mogao da bude onakav stvaralac?! Zaprepašćen sam, ali i veoma zabrinut zbog ovakvih izjava. Umesto da se trudimo da uspostavimo komšijske i bratske odnose, mi slušamo ovakve stvari. Zaista sam zabrinut, ali nećemo odustati od rada na prijateljskim odnosima iako je to dug i složen posao. Inače, očigledno je da ove ocene dolaze s lošom namerom. Zapravo, to nisu ocene, to su klevete - kaže Rakita. Dodaje još da je oduvek voleo da čita Andrića, ali ne samo kao pisca već i kao umetnika, istoričara, mudraca:

- Andrić je veliki poznavalac istorije Bosne i mentaliteta ljudi na ovom prostoru i zato mislim da su sve današnje optužbe na njegov račun intelektualni nonsens.



