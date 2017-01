PATRIJARH IRINEJ: Kad nam država vrati svu imovinu, plaćaćemo porez

U intervjuu za TV Hram na pitanje da li je učinak restitucije mogao da bude bolji patrijarh odgovara:

"To pitanje nije tako jednostavno, i mi shvatamo komplikovanost tog pitanja. Zahvalni smo državi što je vratila ono što je najlakše moguće vratiti - a to su šume."

Kako je naveo, situacija je malo bolja u Bačkoj po pitanju obradive zemlje, postoji i zakon ali taj problem nije rešen.

"Nisu rešena imanja koja su data bezemljašima a posebno je pitanje građevina za koje je država donela odluku koja nije bila očekivana - da se mogu prodati i prodata su manje-više budzašto. U crkvi ćemo insistirati da se tu izvrši pravilna kompenzacija, da se vrati ono što se može vratiti u prirodnom stanju, a ono sto ne može da to država reši", dodao je on.

Patrijarh kaže da se to postavlja i pitanje poreza.

"Ja sam to rekao i na tome ću ostati - dok se celokupna imovina ne vrati crkvi mi nećemo plaćati porez jer je gro država uživala i uživa. Kad nam bude vratila sve i crkva će plaćati poreze", rekao je patrijarh, dodajući da se sa institucijama razgovara o zamenskoj restituciji i da se u tom pravcu traži rešenje.

Govoreći o odnosima SPC i Vatikana i pape Franje, a imajući u vidu događaje tokom ratova na tlu bivše Jugoslavije, patrijarh ističe da je papa Franja čovek koji je sagledao vreme, priorodu i misiju crkve u svetu, i da je svestan događaja iz prošlosti koje je činila rimokatolička crkva a na uštrb čitavog hrišhanstva.

"On to uviđa i želi to stanje da popravi. Naš odnos sa Rimom umnogome kvare naše komšije sa događajima koje dobro pamtimo i koji predstavljaju tragediju naših naroda, i hrvatskog i srpskog", rekao je patrijarh.

Prema njegovim rečima, neke nemile pojave se i danas dešavaju i one ne služe zbližavanju nego stoje kao prepreka.

"Mi kao hrišćani možemo uciniti sve da se to stanje na neki način popravi. To uviđa novi papa i zato je formirao svoju Komisiju da se vidi uloga (Alojzija) Stepinca. Mi preko naše Komisije pružamo istorijske činjenice koje su nepobitne a njihovo je koliko će to uvažiti", dodao je on.

Patrijarh je takođe ocenio da je položaj naseg naroda veoma težak.

"Okruženje nam je takvo kakvo je. Ovo što se danas dešava u Hrvatskoj nimalo nas ne raduje. Imam utisak da jedna ideologija koja je pobeđena ponovo nalazi utočište i tlo na tim prostorima. Natpisi koje vidimo, slavljenje lica koja su osuđenja - imamo utisak da se ponavlja ono što je nekada bilo prisutno", kaže on.

S druge strane tu je i pokušaj da se Kosovo otrgne od Srbije, dodao je patrijarh.

"A ja se pitam, naša crkava se pita, naš narod se pita - šta je Srbija bez Kosova. Sve vrednosno tamo ima svoj početak", zaključio je patrijarh.

