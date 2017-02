PO JUTRU SE DAN IPAK NE POZNAJE: Srbija osvanula pod maglom i mrazom, tokom dana sunčano i toplo

U Srbiji će ujutru biti slab mraz, po kotlinama i dolinama reka magla, a tokom dana sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 5 stepeni C, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

U Beogradu će danas biti sunčano uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko nule, na sirem području grada oko 3 stepena, a najviša dnevna oko 9 stepeni.

U petak u Srbiji će biti pretezno sunčano i toplije, krajem dana i tokom noći naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele.

Za vikend umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom.

Pocetkom sledeće sedmice suvo i toplo, sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka.

