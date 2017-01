POZNATI SLAVE BOŽIĆ: Porodica na okupu uz toplinu badnjaka

Božić je jedan od najomiljenijih praznika. Na Badnji dan se u porodičnom okruženju uz običaje dočekuje Božić.



A kad dođe, najradosniji dan se obeležava uz raskošnu trpezu, lomljenje česnice i toplinu badnjaka. I poznate ličnosti poštuju tradiciju, a za čitaoce Kurira otkrili su kako obeležavanje velikog praznika izgleda u njihovim domovima.



Ceca Ražnatović, pevačica

SLAVIM KAKO OBIČAJI NALAŽU



Otputovala sam na Kopaonik, gde sam se sa decom odmarala i opuštala pred božićne praznike, koje uvek provodim u krugu porodice, uz srpske tradicionalne običaje. Veljko i Anastasija moraju biti kod kuće za Božić, bar dok ne zasnuju svoje porodice. Moja želja je da budemo zajedno za Badnje veče i Božić i oni to znaju, tako da ne prave pitanje zbog toga. Kao muška glava u našoj kući, Veljko unosi badnjak, a mi ostali bacamo žito.



Obeležavam Božić sa decom i unucima, dođu i još neki rođaci, bude veoma lepo. Položajnik je unuk i nikom ne dozvoljavam da pređe preko praga pre njega. On dobije poklon i malu pogaču. Kad mesim česnicu, stavim više novčića da bi dobili svi unuci. Trudim se da zapamtim, pa da okrenem ka njima da oni izvuku.

Idem kod oca i tamo se porodično okupimo, brat dođe sa decom, ja takođe. Inače, postim ceo post, posle ponoći za Božić se najedem kao čovek, posle sedam nedelja posta. Bude nam baš lepo, a s obzirom na to da sam veliki vernik, to mi je jedan od najmilijih praznika.

Božić uglavnom slavimo porodično, kod mene je uvek slavlje. Ove godine Mirko neće biti tu, otputovao je, inače on unosi badnjak. Peške idemo do crkve u Surčinu i to je tako lep doživljaj. Cela ulica sija od vatrometa. Ja pripremam svašta od hrane, domaću supu, raznorazne salate, pečenje ili roštilj, ali moja deca uglavnom vole posnu hranu. Lepa porodična atmosfera.

Kao i svake godine, Božić slavim u krugu porodice. Ja sam taj koji unosi badnjak u dom i za mene taj čin mnogo znači. Svim ljudima želim božji mir, jer mi Srbi kroz istoriju znamo šta znači rat. Zbog toga želim da na ovim prostorima ne bude više sukoba.

Božić mi mnogo znači. Tradicionalista sam i slavim ga u krugu porodice u Bajinoj Bašti. Badnjak i dalje unosi otac. Smatram da ljudi u taj praznik treba da uđu s dosta ljubavi i ovom prilikom svima koji ga slave želim da ga provedu u miru i slozi. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

