STALJIN 22 PUTA POKUŠAO DA UBIJE TITA: Hteo je MRTVOG Broza, a on mu ATENTATORE VRATIO U KOVČEGU!

Jedna od najmisterioznijih stvari vezanih za odnos sovjetskog lidera Josifa Vasioronovića Staljina i Josipa Broza Tita odnosi se na navodne pokušaje ubistva jugoslovenskog lidera od strane SSSR­a, a legende kažu da su izvedena čak 22 neuspela atentata

Najpoznatiji je, navodno, pokušaj trovanja od strane ruskih lekara koji su bili poslati u SFRJ, ali su atentatori osujećeni u nameri i vraćeni su Staljinu, ali u mrtvačkom kovčegu!? Moguću potvrdu ovog atentata pronašao je istoričar Ljubodrag Dimić sastavljajući “Zbornik dokumenata jugoslovensko ­sovjetskih odnosa 1945.­56″, objavljen koji sadrži 200 dosad neobjavljenih dokumenata iz ruskih arhiva.

Taj list podseća da su mnoge priče o mogućim atentatima na Josipa Broza Tita ostale nepotvrđene, ali, prema novootkrivenom transkriptu razgovora Staljina i Titovog čoveka broj dva Edvarda Kardelja, Dimić kaže da je veoma moguće da je pronašao potvrdu o “medicinskom atentatu” na Tita.

Sumnje u to prvi je izneo jedan od ljudi iz Titovog osiguranja i njegov saborac, general Milan Žeželj, a u svojoj knjizi “Brozovi strahovi” opisao je Miladin Adamović. Naime, prema Žeželjevim tvrdnjama, 1947, kada odnosi Tita i Staljina više nisu bili tako sjajni, jugoslovnski maršal se razboleo od napada slepog creva, nakon čega je ustanovljeno da mora na operaciju. Iako je tada cela jedna soba u Titovoj rezidenciji preuređena u operacionu salu, sa svim lekarima i drugim medicinskim osobljem, iznenada su se pojavili ruski specijalisti, s porukom da ih je lično Staljin poslao da pomognu Titu.

Tito ih je potom primio, kako tvrdi Žeželj, navodno zbog toga da se ruski vođa ne naljuti i da se ne bi dodatno zaoštrili odnosi sa Kremljom. Ostalo je zabeleženo i da su operaciju zaista izvršili Rusi, ali da Titu posle toga nije bilo dobro, odnosno da mu se rana zagnojila, pa se pretpostavilo da su medicinski instrumenti kojima je operisan bili “zatrovani”.

Da se radi o pokušaju atentata zaključili su Titovi saradnici koji su primetili i da se ruski hirurzi ponašaju veoma neuobičajeno. Prema Žeželju, ruski lekari su se ponašali izgubljeno, mnogo su pili i pušili i bili veoma nervozni, bauljajući pripiti po rezidenciji.

Žeželj ih je zbog toga zaključao u sobu i pozvao Titove lekare, koji su potom uspešno obavili novu operaciju. Kada je ta “zavera” Staljina otkrivena, ruski lekari su vraćeni Staljinu, ali u kovčegu.

Posle neuspelih atentata Tito je Staljinu poslao sledeću poruku:­ Druže Staljin, prestani slati svoje agente u Jugoslaviju s nalogom da me ubiju. Uhvatili smo već sedmoricu Tvojih ljudi koji su nameravali da to učine. Ako se to ne obustavi, ja ću biti prinuđen da pošaljem čoveka u Moskvu i, ako to učinim, neće biti potrebno da šaljem drugog."

Taj dokument se nalazi u arhivu NKVD­-a.

