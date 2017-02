SREĆAN PUT: Saobraćaj umeren, uz dobru vidljivost i prohodnost

Magla je jutros na području jugozapadne Srbije, a pošto je vidljivost ispod 50 metara savetuje se sporija vožnja.

Danas od 9.00 do 17.00 izvodiće se radovi na interventnom održavanju putne ITS opreme u tunelima Lipak i Železnik, na obilaznici oko Beograda.

U periodu od 7.00 do 17.00, na delu državnog puta I A reda broj 1, u oba smera, izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza i to danas i u sredu, 22. februara na obilaznici oko Beograda, i 23. i 24. februara na deonici od petlje Vodanj do petlje Dobanovci.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima, na putničkim terminalima, trenutno, nema dužih zadržavanja od 20 minuta.

Zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci su oko 120 minuta.

Autor: Beta,Foto: Aleksandar Jovanović