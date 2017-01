VAŽNO! PAPIRNE ZDRAVSTVENE VIŠE SE NE OVERAVAJU: Ovo su pravila za decu, trudnice i porodilje!

Kako je navedeno, osigurana lica kojima su pre 1. januara overene "stare" zdravstvene knjižice, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu tih knjižica, i to do isteka overe, odnosno do uručenja nove zdravstvene kartice.

RFZO: Potvrda važi dok se ne dobije elektronska kartica

Od 1. januara Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) više ne izdaje i ne overava „stare“ (papirnate) zdravstvene knjižice, a osiguranicima kojima su one overene pre toga, zdravstvenu zaštitu mogu da ostvaruju na osnovu tih knjižica do isteka overe, odnosno uručenja zdravstvene kartice.

Osiguranici koji su podneli zahtev za elektronsku karticu, a ona im još nije uručena, nakon isteka overe “stare“ zdravstvene knjižice, ili u slučaju gubitka overene „stare“ zdravstvene knjižice, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu “Potvrde PZK“ koju izdaje matična filijala Republičkog fonda. Potvrdu izdaje isključivo matična filijala ukoliko su izmireni doprinosi, saopšteno je iz RFZO.

Potvrde o podnetom zahtevu za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom preko Portala e-Uprava ili na šalterima JP “Pošta Srbije” ne mogu koristiti u zdravstvenim ustanovama prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, jer ona služi isključivo kao dokaz o podnetom zahtevu za zamenu isprave zdravstvenog osiguranja.

Deca, trudnice, porodilje...

„Potvrda PZK“ ne izdaje se deci, trudnicama i porodiljama, koji sve do uručenja zdravstvene kartice, mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira što nije overena.Potvrda se ne izdaje ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, a koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice.Uručenjem zdravstvene kartice, stare zdravstvene knjižice, kao i Potvrde prestaju da važe, odnosno automatski se poništavaju.

U narednom periodu Republički fond za zdravstveno osiguranje nastavlja sa prijemom zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama.

