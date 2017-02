VOĐA LEVIJATANA GLUMIO U SREĆNIM LJUDIMA: Bio sam mali Mitrović, koji je mučio Necu

Predstavnik udruženja Levijatan Pavle Bihali, koji je pažnju javnosti privukao fotografijom sa svojim članovima u fantomkama s porukom „Ne diraj životinje, naći ćemo te“, glumio je u kultnoj seriji „Srećni ljudi“ jednog od braće Mitrović, koji su maltretirali malog Necu.

Generacije se verovatno sećaju duela između Nece (Branko Milivojević) i braće Mitrović, starijih mangupa koji su ga neprestano presretali na putu do škole i otimali mu džeparac. Pavle Bihali sa sedam godina glumio je u ovoj seriji.- To su bila jednodnevna snimanja po više epizoda. Ne sećam se kako je to bilo, baš sam bio mali. Ne mislim da sam u tome bio dobar i nisam se pronašao. To mi je donelo samo nepotrebnu pažnju i prepoznatljivost. Nije mi prijalo i vrlo brzo sam se isključio iz toga - priča Bihali, koji je nakon ove uloge dobijao i druge ponude.- Nisam bio za to, više sam voleo sport. Zato sam odbio i ponudu za neke reklame i ulogu u filmu „Tango argentino“.

http://chats.viber.com/kurir

Bihali je inače unuk čuvenog osnivača izdavačke kuće „Nolit“ Pavla Bihalija. Za dedu kaže da je neprevaziđena kultna gromada, ali da je, nažalost, zaboravljen. S drugim osnivačem „Nolita“, Otom, rođenim bratom Pavla, voleo je kao dete da provodi vreme: „Oto me je naučio da volim da čitam knjige i da na knjigu gledam kao na film.“Podsetimo, nakon fotografije koju je udruženje Levijatan objavilo, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uputilo je policiji hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja o delovanju ovog pokreta.

Autor: Foto: Facebook,Foto: Printscreen