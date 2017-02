VRATILA SE ZIMA: U Srbiji danas oblačno sa KIŠOM I SNEGOM

Vetar uglavnom slab, promenljiv, u toku noći u donjem Podunavlju u pojačanju i skretanju na jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od minus 2 do plus 2 stepena, najviša od 2 do 7 C.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, ujutro i pre podne u pojedinim delovima grada slab sneg ili susnežica. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura oko 1 C, najvisa oko 3 C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, u Srbiji će biti malo do umereno oblačno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti, od 0 do 5 C.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. Početkom naredne sedmice vetar u postepenom slabljenju.

Autor: Tanjug,Foto: Beta