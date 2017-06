ITS poklanja stipendije najboljim srednjoškolcima

Već smo navikli da nam iz Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS stižu samo dobre vesti, a evo i najnovije: Zbog ogromnog interesovanja za ITS stipendije koje najuspešnijim srednjoškolcima u Srbiji pružaju šansu da upišu najtraženije IT studije, rok za konkurisanje je produžen do 15. juna.

To znači da svi nosioci Vukove diplome, ali i oni sa odličnim uspehom u sva četiri razreda srednje škole, sada imaju priliku da se po specijalnim pogodnostima školuju u okruženju prestižne kompanije kao što je Comtrade.

Saznajte više o stipendijama ITS-a »

Umanjene školarine do 60% i posebne pogodnosti tokom studiranja

U Srbiji su na tržištu rada najtraženiji IT stručnjaci – programeri, IT inženjeri, administratori mreža, dizajneri... Mnogo radnih mesta čeka da bude popunjeno, što dodatno motiviše mlade da se na vreme opredele za zanimanje koje će im osigurati budućnost i uspeh u profesiji.

Stipendije koje dodeljuje ITS namenjene su najboljima od najboljih, baš onima koji sebe vide na jednoj od pozicija u ovim profesijama.

Stipednija Vuk Karadžić namenjena je nosiocima Vukove diplome, koji dobijaju umanjenje u iznosu do 60% školarine. Budući vrhunski inženjeri ovom stipendijom znatno su rasterećeni od briga oko finansiranja svog školovanja i mogu u potpunosti da se posvete učenju i napredovanju u idealnom ambijentu, na vrhunskoj opremi i sa najboljim profesorima i kolegama.

Stipendija Nikola Tesla omogućava umanjenje školarine uspešnim diplomiranim srednjoškolcima, sa ostvarenim odličnim uspehom u sva četiri razreda srednje škole, ali uz posebna dostignuća, ostvarene rezultate i osvojene medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz informatike i matematike. Vrednost ove stipendije je 50% školarine.



Iz Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ističu da stipendije ne donose samo finansijske pogodnosti. Naime, nosioci ovih stipendija imaće prednost kada je reč o pohađanju vannastavnih aktivnosti i uključivanju u projekte kompanija Comtrade i LINK group, kao i priliku da prvi dobiju ponude za zaposlenje još u toku studija.

Konkurs za ITS stipendije otvoren je do 15. juna, a sve informacije o proceduri za konkurisanje pronaći ćete na sajtu ove škole.

Najsavremeniji uslovi za školovanje u oblasti IT-ja

ITS se nalazi u Tehnološkom centru kompanije Comtrade, najvećem IT tehnološkom centru u regionu, što studentima omogućava jedinstvene uslove za učenje i rad. Tokom školovanja, svaki student dobija Tesla tablet, proizveden u kompaniji Comtrade, sa instaliranim obrazovnim aplikacijama, koje upotpunjuju interaktivnu nastavu i olakšavaju učenje, i pristupom sistemu za softverski podržano studiranje.

Učionice su opremljene interaktivnim tablama i računarima najboljih proizvođača, a tu je i specijalno opremljena Apple učionica, kao i Steve Jobs laboratorija. Čitav kompleks obuhvata i restoran u Comtrade Technology centru, sportske terene, IT klub i slično.

U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja. Studentima su na raspolaganju četiri najaktuelnija IT obrazovna programa: Informacioni sistemi, Informacione tehnologije, Računarska multimedija i Elektronsko poslovanje.

U društvu uspešnih (93,15% studenata škole je uspešno)

Istraživanje uspešnosti diplomiranih studenata ITS-a sprovedeno prošle godine pokazalo je da je od osnivanja škole, 2006. godine, do danas čak 93,15% diplomaca napravilo uspeh u svojoj karijeri, od čega je:



– 85,48% zaposleno (u struci),

– 7,67% nastavilo školovanje.



Ovakvim rezultatima znatno doprinosi činjenica da su studenti ITS-a konstantno u poslovnom okruženju kompanije Comtrade. Oko 1.000 visokostručnih inženjera, koji s velikim uspehom rade posao za koji se studenti školuju, na svom primeru pokazuju studentima ITS-a šta ih čeka nakon završetka studija: uključeni su u njihov rad, detaljno upoznaju poslovne procese, kroz dosta prakse i realnih projekata.

Školovanje na ITS-u može biti i vaš siguran put do željene IT profesije. Konkurs za stipendije je otvoren do 15. juna. Prijavite se.

