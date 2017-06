Jovanović se u jutarnjem programu televizije N1 osvrnuo na upozorenje predsednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera da bi na Balkanu mogao da izbije novi rat ukoliko se EU raspadne, i ocenio da Uniji ne preti razgradnja, već da će ona biti modifikovana i da će u njoj biti mesta i za Srbiju.

“Videli ste u ovoj kampanji posetu Aleksandra Vučića Angeli Merkel. Nijedan premijer u poslednjih 20, 30 godina nije imao podršku zvaničnog Berlina kao Vučić. Videli ste šta kaže Angela Merkel o Vučiću i Vladi Srbije. Nekome može da se sviđa ili ne sviđa, ali to to je tako”, naveo je Jovanović, ocenivši da će trajanje procesa evropskih integracija Srbije zavisiti od toga kako će izgledati buduća vlada.

“Rekao sam 2015. da će 2016. biti prevremeni izbori, i da će SPS biti u vlasti. Ova vlada neće imati pun mandat, doći će do prevremenih i SPS će ponovo biti u vlasti, osvojili 5 ili 10 odsto glasova”, istakao je Jovanović, ne precizirajući zašto to misli.

Rekao je da integracija regiona u EU smirila tenzije na Balkanu, ali da je mešanje Rusije istorijska konstanta. “Rusija ima interes da se u državama Zapadnog Balkana meša i interveniše, i to je njihovo legitimno pravo”, naveo je gost Novog dana.

Jovanović je istakao da je njegov stav da bi Srbija trebalo da bude članica i EU i NATO, zarad svoje budućnosti i bezbednosti, ali da je opredeljenje vlade vojna neutralnost. “Većina građana smatra da Srbija ne treba da bude članica NATO saveza, to je većinska volja i to je tako. Da li je to dobro, mislim da nije, ali volja većine je jasna, i to se do sada pokazalo kao ostvarivo”, podseća on.

Kaže i da od predsedničkih kandidata u predizbornoj kampanji nije mogao da čuje ništa o ključnim pitanjima kao što su EU, NATO i Kosovo. Jedini se Nenad Čanak, kako kaže, jasno izjasnio da Srbija treba da uđe u NATO, prizna Kosovo, ima dobre odnose sa susetima, i da treba da se pozabavi standardom, poljoprivredom i natalitetom.

“Od ostalih kandidata nisam čuo konkretan program šta bi radili drugačije od Tomislava Nikolića. Šta bi radili drugačije u odnosu na aktuelnu vladu i predsednika”, utisak je Jovanovića.

Gost Novog dana je ocenio i da je kampanja prljava i neinteresantna, te da je od kada je Aleksandar Vučić objavio svoju kandidaturu, rezultat izbora manje-više poznat, i sada se vodi trka za novog lidera opozicije. Zato očekuje da će posle izbora, i Saša Janković i Vuk Jeremić sigurno formirati svoje stranke.

Novinar Newsweeka ne isključuje mogućnost da Aleksandar Vučić pobedi u prvom krugu, ali smatra da to ne bi bilo dobro ni za Vučića, ni za građana Srbije.

“Zato što od Miloševića niko nikada nije pobedio u prvom krugu. Demokratska načela su jasna svuda u Evropi, postoji drugi krug. Drugi krug je nešto prirodno i normalno, ne znam čemu toliki naboj da mora da se pobedi u prvom krugu”, naveo je Jovanović i dodaje da je drugi krug izvestan ukoliko izlaznost na izbore bude veća od 60 odsto.

