NEIZVESNA BUDUĆNOST: Poketino nije siguran da li će ostati trener Čelsija

Trener Čelsija Maurisio Poketino rekao je da nije siguran da li će imati vremena da vrati taj fudbalski klub u vrh Premijer lige.

Čelsi je sinoć na svom terenu pobedio Totenhem 2:0 u utakmici Premijer lige i zadržao je šanse za plasman u evropska takmičenja.

Poketino je čitave sezone imao problema sa povredama, nedostaje mu 14 igrača, a posle loših rezultata spekuliše se da bi mogao da napusti Stamford Bridž.

On je rekao da je "u mraku" po pitanju toga da li ima poverenje vlasnika kluba, kao i da je pobeda protiv Totenhema pokazala da je važniji timski duh od velikih imena.

"Mislim da je dosta", rekao je Poketino za Skaj na pitanje o spekulacijama u vezi njegove budućnosti.

"Svim trenerima je potrebno vreme da prenesu ideje i filozofiju. I više kada je ekpa ovakva. Potrebno nam je vreme. Nije moja odluka. Teško je svake nedelje gledati da sam pod lupom i pod procenom. Ali nije moja odluka da li ću biti ovde ili neću biti ovde. Ako hoćemo istoriju Čelsija, čeka nas mnogo posla. Videćemo da li ćemo imati vremena", naveo je on.

Poketino je rekao da je vrlo ponosan na igrače i ekipu od 25-27 igrača koje ima, da im želi najbolje i da će im do poslednjeg trenutka pomagati.

Čelsi ima toliko problema sa sastavom, da je morao da uvede malo poznate igrače iz fudbalske akademije, a debitovali su 17-godišnji Džoš Ačimpong i Džimi Taurijainen.

"Verujemo u naše igrače, a okolnosti kakve su bile protiv Totenhema, zaista smo verovali da je to prilika da pokažemo da verujemo u ono što radimo, u naše ideje, našu filozofiju. Nikada nije lako igrati protiv Totenhema. Znamo da je to derbi. Čestitke igračima", naveo je Poketino.

"Mislim da je ovo prvi put u sezoni da sam srećan pošto je to trenutak, posle 10 meseci, kada je ekipa počela da shvata da moramo da se takmičimo, a takmičili smo se veoma dobro. Ne znam da li je to bio naš najbolji nastup, ali najvažnija stvar je osećaj. Uz sve negativne okolnosti, pokazali smo da radimo dobro neke stvari", dodao je on.

Čelsi je trenutno osmi na tabeli sa 51 bodom iz 34 utakmica u Premijer ligi i zaostaje tri boda za Mančester junajtedom na šestom mestu, poslednjem koje vodi u evropska takmičenja.

Beta