GOSPODI POMILUJ: Monah Toma Nikolić na fresci!

Tomislav Nikolić potrudio se da i jučerašnja svečanost u rodnoj Bajčetini protekne u njegovom znaku. Naime, predsednik Srbije, koji će se tako zvati još samo do srede, 31. maja, usred ceremonije osveštanja Crkve Svetog velikomučenika Dimitrija, čiji je ktitor, koristio je mobilni!

Dok je u koloni sa sveštenicima pravio krug oko crkve, Nikolić je u jednom trenutku izvadio telefon. Dok je u jednoj ruci pridržavao poslužavnik sa pozlaćenom kutijicom, u drugoj je čitao poruku koju je dobio od misteriozne osobe. Ostalo je nejasno ko je bio „s druge strane žice“, ali pretpostavljamo da je u pitanju neka važna ličnost, čim je Nikolić sebi dozvolio da se usred svečanog čina uhvati za mobilni.

Napravio zadužbinu... Nikolić sa suprugom, decom i unučićima

Nikolićevu zadužbinu osveštao je patrijarh Irinej. Nakon liturgije Nikolić je izjavio da se oseća skromno zbog ostvarenja sna.

- Osećam mir u sebi, pomiren sa sobom i sa svetom, ktitorsku skromnost i prostu ljudsku radost što se, eto, božjom voljom i našim trudom ispunio san Nikolića - rekao je predsednik, koji je ranije najavio da će biti izgrađen i ženski manastir.

Mir i radost



Partrijarh Irinej je poručio da je ovaj hram „nova zvezda na srpskom duhovnom nebu, novi ukras blagoslovene Srbije“.

- Ponosni smo na naše svetinje jer su nas one sačuvale na vetrovitom Balkanu i branile nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja - poručio je Irinej.



Dan uoči osveštanja Nikolić je otkrio da je kao ktitor novac za izgradnju skupljao kao monah!

- Novac sam sakupljao kao što su nekad monasi išli po svetu i kao što i danas ponekad monasi iz pojedinih manastira idu, i to najčešće u Rusiju, ali sada već i u zapadnu Evropu, među naše ljude iz dijaspore i uz blagoslov igumana ili vladike skupljaju novac - objasnio je Nikolić.

Pod lupom Agencije



Zidove crkve krasiće i lik ktitora Nikolića, a u planu je i izgradnja njegove kripte.

- Priprata crkve nije još oslikana, ali će tu biti ktitorska ikona i na njoj će biti i moj lik. I to je potpuno kanonski, to nema veze sa komentarima i kritikama. Oni koji to komentarišu negativno i kritikuju ne znaju pravila. Onda bi trebalo da kritikuju i kralja Milutina i sve Nemanjiće, one koji su bilo šta bilo kada izgradili, što su stavljali svoj ktitorski lik. Njegova svetost patrijarh Irinej mi je predložio da napravim kriptu u crkvi, tako da ću to da ispoštujem - najavio je Nikolić.



Inače, Agencija za borbu protiv korupcije najavila je da će izgradnja crkve biti predmet provera koje se rade u okviru praćenja imovine funkcionera.

Rodoslov

NIKOLIĆI NA LUSTERU



Na impozantnom lusteru koji visi u centralnom holu hrama nalaze se i izlivena imena članova porodice Nikolić. Osim imena Tomislava Nikolića, na lancima koji drže ovaj veliki luster odvojeno se nalazi i ime njegove supruge Dragice, zatim imena sinova Radomira i Branislava i imena njihovih supruga, kao i imena svih unučića.

Zanimljivi detalji o crkvi

MOZAIK MILICE RAKIĆ



Ukrašavanje unutrašnjosti koštalo je između 1.000 i 3.000 evra po kvadratu

hram je rađen u vizantijskom stilu, od mermera, a unutra dominiraju mozaici od venecijanskog stakla i prirodnog kamena

ikona Isusa Hrista je poklon ruskog partijarha Kirila

deo hrama je i galerija s vrednim poklonima koje je Nikolić dobijao kao predsednik

Vladičanski tron napravljen je od makedonskog kamena i zlatnog oniksa iz Arizone

na zidu crkve naslikani su mozaici posvećeni streljanim kragujevačkim đacima iz Drugog svetskog rata i stradaloj deci u NATO bombardovanju 1999. Sanji Milenković i Milici Rakić, kao i mozaik lika dečaka Vukašina iz Klepaca kao uspomena na žrtve ustaškog zločina u Jasenovcu

Podrška prijatelja i saradnika

BEZ ČLANOVA VLADE SRBIJE



Na platou ispred hrama juče se okupio veći broj građana. Svečanosti su prisustvovali Nikolićevi najbliži saradnici - Ivan Mrkić, Stanislava Pak, Milorad Simić, Vuk Fatić, Jasmina Mitrović Marić...

Među gostima je bio i ambasador Kine u Srbiji Li Mančang sa suprugom, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, kao i bivši predsednik FSS Tomislav Karadžić. Zanimljivo je to da svečanom skupu nije prisustvovao nijedan član Vlade Srbije.



