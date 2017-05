VUČIĆ OTKRIO KO ĆE BITI MANDATAR: Imam tri kandidata za novog premijera, jedan je Dačić!

Vučić je za televiziju Pink rekao da je jedna opcija da to bude čovek iz Srpske napredne stranke, druga da to bude predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i treća da to bude neka nestranačka ličnost.

On je potvrdio da su se neki od tih kandidata, o kojima on razmišlja, pominjali u javnosti ali da on ne reaguje na bilo kakve medijske pritiske i da će sam doneti tu odluku.

Govoreći o periodu u kojem će biti predsednik, Vučić je rekao da mu neće nedostajati premijerski posao jer će svuda tamo gde bude odlazio pokušavati da privuče nove strane investitore, kao što je to radio i odlazeći predsednik Tomislav Nikolić.