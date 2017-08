SRPSKI RATNI VETERANI OGORČENI: Sramota da nam dezerter Vesić odaje počast!

Gradski menadžer Goran Vesić nije dobrodošao ukoliko bi se upriličilo otvaranje beogradskog bulevara koji će nositi naziv po herojima s Košara!



To su otvoreno poručili predstavnici veterana i porodica poginulih boraca, uz obrazloženje da bi dezerter Vesić, ukoliko bi se pojavio i na ovom događaju, pljunuo na herojstvo koje su 1999. pokazali srpski vojnici braneći karaulu Košare od NATO agresije.



Predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije Željko Vasiljević poručio je za Kurir da Vesić nema moralno pravo da dođe i da se slika kad se na novoizgrađenom bulevaru bude presecala crvena vrpca.

- Goran Vesić je poslednji čovek koji ima moralno pravo da uveliča svečanost prilikom otvaranja bulevara junacima s Košara, pa čak ne bi trebalo tamo ni da se pojavi. Dok su heroji ginuli na Košarama i branili Srbiju, Goran Vesić je pobegao od te obaveze i skrivao se u Crnoj Gori pod Milovim skutom. Danas je apsolutno neprihvatljivo za sve nas koji smo ratovali i stradali u tim ratovima da nam Vesić lažno odaje počasti - smatra on.



Vasiljević podseća da je ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca dok je Vesić sedeo u fotelji drugog čoveka grada, umanjen popust za komunalije, mnogima je ukinut besplatan parking, a na nivou grada prestao je da postoji sektor za boračku i invalidsku zaštitu u okviru Sekretarijata za socijalnu politiku.

- To je počast koju smo od Vesića dobili. Neka mu ne pada na pamet da otvara bulevar našim junacima s Košara - naglasio je Vasiljević.



I Dragan Đorđević, koji vodi Udruženje ratnih veterana i porodica palih boraca Srbije, poručuje da bi Vesić svojim prisustvom ponizio ove iskrene patriote.

- To je poniženje i za porodice palih boraca i za časne i poštene borce. Ako smo mi bili u krvi do kolena braneći ovu zemlju, a Vesić se u to vreme krio po Crnoj Gori, onda on zaista nema danas prava da se kiti i slika na ovom događaju. Nije mu mesto tamo i ubeđen sam da 99 odsto boraca ima isto mišljenje - izjavio je Đorđević.

Činjenice

OSUĐEN NA DVE GODINE ROBIJE



Kao što je Kurir pisao, Vesić je zbog neodazivanja vojnom pozivu 1999. bio osuđen na dve godine zatvora, a sam je priznao da je u maju te godine pobegao u Crnu Goru. Baš u to vreme junaci s Košara su vodili iscrpljujuću bitku sa znatno superiornijim neprijateljem. Novi bulevar, koji spaja Tošin bunar i Most na Adi, zapravo će čuvati sećanje na herojsku borbu između 9. aprila i 9. juna na jugoslovensko-albanskoj granici na karauli Košare, u kojoj se 250 srpskih vojnika borilo protiv 6.000 pripadnika NATO. Poginulo je 108 naših heroja.

