NIKOLIĆ: Sa Putinom sam tokom tri sata otvorio mnogo tema

MOSKVA - Predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je tokom današnje svečanosti u u Moskvi, na kojoj mu je ruski predsednik Vladimir Putin uručio Orden prijateljstva, sedeo sa šefom ruske države "skoro tri sata" i da su "otvorili mnogo tema".

"Sedeli smo jedan pored drugog dva i po, skoro tri sata, i otvorili smo mnogo tema. Razgovarali smo i o onim temama o kojima smo pričali dok sam ja bio predsednik Srbije, i o situaciji u kojoj se Rusija brani od jednog dela sveta, kao i o situaciji u Srbiji, kojoj ne dozvoljavaju da vodi svoju politiku potpuno mirno, ne vezujući se ni za koga", rekao je Nikolić za Sputnjik.

Navodi se da se Nikolić, koji je u Kremlju orden dobio za veliki lični doprinos u jačanju strateškog partnerstva i prijateljskih veza između Rusije i Srbije, takođe u Ambasadi Republike Srbije sastao i sa više od 40 srpskih privrednika koji rade u Rusiji, kao i sa srpskim studentima koji studiraju u ruskoj prestonici.

O tome šta je bila tema razgovora na sastanku sa srpskim privrednicima i koje probleme su mu u tom razgovoru izneli, Nikolić je kazao da je dok je obavljao funkciju predsednika Srbije, delimično bio upoznat sa njihovim problemima i pokušavao da ih u razgovorima sa predsednikom Putinom reši.

"Oni su mi večeras rekli da je to rešavano dalje kroz administraciju, ali da je uvek negde, na nekoj stepenici, zastajalo. Radi se o tome da naši privrednici, uglavnom građevinci, imaju potrebu za radnicima i da žele da dovedu radnike iz Srbije, ali da tu postoje određena ograničenja", rekao je Nikolić.

On je naveo da "jednostavno, naše radnike ruska administracija i njihova migraciona služba svrstavaju među sve ostale zemlje, a posebno izdvajaju one koji pripadaju bivšem Sovjetskom Savezu, odnosno Zajednici nezavisnih država" i da "to pravi probleme našim privrednicima, jer nikad nisu sigurni koliko će posla imati iduće godine, a moraju unapred da traže kvote i da izvrše uplate za sve te radnike koji dolaze u Rusiju".

"Nemamo potpisane sporazume o osiguranju, tako da moraju da uplaćuju invalidsko-penziono osiguranje i u Srbiji i u Rusiji. Tako da ima posla oko toga. Ja sam želeo da vidim da li je nešto rešavano u međuvremenu, i mislim da Kancelarija i Nacionalni savet mogu mnogo da pomognu, tim pre što u decembru imamo rusko-srpsku Mešovitu komisiju na kojoj ćemo izneti taj problem", dodao je Nikolić.

Nikolić je naveo da je neprihvatljivo da sporazum o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Rusije, koji je usaglašen, još nije potpisan.

"Mi smo tražili da predstavnik Nacionalnog saveta prisustvuje sednicama Mešovite komisije, koje će se održati u decembru u Srbiji, i tu ćemo sigurno pokrenuti to pitanje, jer je neprihvatljivo da imamo potpisan takav sporazum sa mnogim državama, čak sa državama sa kojima smo bili u ratu, a da ga sa Rusijom, koja nam je prijateljska zemlja, sa kojom imamo zaista izvanredne odnose, nemamo", ocenio je Nikolić.

Upitan o čemu je razgovorao sa srpskim studentima, Nikolić je kazao da "u Rusiji mnogo naših studenata, organizovani su, poznaju se i mnogo ih interesuje da li mogu da se vrate u Srbiju da rade, da li mogu u državnim institucijama da se zaposle i šta mogu da očekuju kad ovde završe fakultete, jer ovde ne mogu da se zaposle, nemaju državljanstvo, prednost imaju građani Rusije".

"A ako bi neko i hteo da ih zaposli, on prvo mora da dokaže da nema takvog kadra među ruskim državljanima, a potom mora da plati visoke stope poreza i doprinosa za angažovanje stranca. Vidim da bi voleli da ostanu ovde da žive i rade, ali je teško naći čoveka, poslodavca koji će to da izdrži, jer ga košta skoro duplo u odnosu na ruskog građanina koji to isto može da radi", rekao je Nikolić za Sputnjik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir