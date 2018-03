BIVŠI ŠEF BEOGRADSKE POLICIJE OPTUŽUJE: Marko Nicović: Demokrate imaju tajnu službu još od Zorana Đinđića

Bivši načelnik Uprave za suzbijanje kriminaliteta beogradskog MUP Marko Nicović tvrdi da Demokratska stranka ima tajnu službu još od vremena Zorana Đinđića.

- Paralelnu službu bezbednosti DS ima još otkako je na čelu stranke bio Zoran Đinđić, znači pre 2004. Nisu verovali službi bezbednosti iz vremena Miloševića, pa je DS stvorio privatni sistem, koji je kasnije funkcionisao. To im se osladilo, pa su ga koristili sve vreme, čak su nabavili i opremu van BIA - izjavio je Nicović za Telegraf.rs.



On je, na konstataciju da je to ozbiljna i teška optužba, rekao da se to može lako utvrditi, odnosno da treba pogledati preko carinskih deklaracija koja je oprema uvezena.

- Ta paralelna služba još postoji jer je oprema i dalje u njihovom vlasništvu. Treba ispitati uvoz visokosofisticirane opreme za prisluškivanje, koja je uvezena u Srbiju. Posebno za mobilne telefone i internet veze. Takođe, mnogi tajkuni su imali svoju obaveštajnu službu koja je prisluškivala vlast - rekao je Nicović.



Prethodno je lider DJB Saša Radulović rekao da mu je u januaru 2014. tadašnji ombudsman Saša Janković ispričao priču o tome kako je DS 2004. krenuo u izgradnju paralelne službe bezbednosti, u stvari aparata za praćenje i prisluškivanje, i da je ta služba sada jača, modernija i bolje opremljena od državne. Bivši lider DS Boris Tadić rekao je da je Radulovićeva izjava apsolutna neistina, dok je aktuelni šef demokrata Dragan Šutanovac kazao da nema nikakva saznanja o navodima Radulovića.

Kurir / E.K.

Foto: Jelena Obradović, Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) RATNI ZLOČINAC SALUTIRA SRPSKIM CARINICIMA I ULAZI SLOBODNO U SRBIJU

Kurir

Autor: Foto: Profimedia , Foto: Jelena Obradović