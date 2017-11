EVROPSKI KOMESAR HAN O PLANU PROŠIRENJA UNIJE: Evrointegracije ključne za mir na Balkanu

Evropska unija je sve više voljna da razmotri članstvo zemalja Zapadnog Balkana u EU, što bi moglo da obezbedi mir u regionu, dok će istovremeno obogatiti i EU, izjavio je danas evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku, Johanes Han.

foto: AP

"Među državama članicama (EU) postoji više želje da se pozabave proširenjem (nego pre godinu dana)", rekao je Han za austrijski dnevnik "Viner cajtung".

JOHANES HAN O ULASKU SRBIJE U EU: 2025. godina je ambiciozan ali ostvariv datum

Države članice su shvatile da bi mir mogao da se osigura na Balkanu, a da je perspektiva pristupanja EU ključna za to, kazao je Han. Han smatra da su Zapadni Balkan i 20 miliona ljudi koji tu žive veoma privlačno tržište za EU, ističući da "nova država članica nije teret, već obogaćenje".

foto: Zorana Jevtić

Komesar se ne slaže sa idejom "Evrope u više brzina", jer bi to dovelo do toga da se države članice udalje jedna od druge. Umesto toga, on smatra da bi trebalo uložiti napore da slabije države sustignu i tako ojačaju EU.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Kurir