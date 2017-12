ČLANSTVO U EU: Poglavlje 30 Srbiji donosi samo korist

BEOGRAD - Otvaranjem Pregovaračkog poglavlja 30 ne dolazi do suspenzije trgovinskih sporazuma koje Srbija ima sa trećim zemljama već ulaskom u članstvo EU, ali tada počinju da važe sporazumi koje je EU potpisala sa trećim zemljama, izjavila je danas pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Olivera Jocić.

Ona je istakla i da je članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, uslov za zatvaranje poglavlja 30, objašnjavajući i da je uslov za članstvo u STO promet, a ne gajenje genetski modifikovanih organizama.

Jocić je napomenula da je specifičnost za Srbiju to što ima sporazume o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, odnosno sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, ima i posebne veze sa Turskom, što EU nema, a čega će morati da se odrekne kada postane punopravna članica evropske porodice, ipak, kako Jocić ističe, to nije "bauk" već naprotiv.

"Korist je mnogo veća od šteta, jer tada možete da koristite druge trgovinske ugovore sa trećim zemljama koje EU ima sa Južnom Korejom, Kanadom...", objasnila je Jocić.

Zahtevi iz Poglavlja 30 nisu specifični samo za Srbiju, niti se to u procesu pristupanja Evropskoj uniji očekuje samo od naše zemlje, kaže ona i dodaje da je neosnovan strah koji se tim povodom pojavljuje u javnosti.

Upitana do kada će se primenjivati sporazum CEFTA, Jocić precizira da će se on takođe primenjivati do članstva u EU.

Poglavlje 30 Srbiju takođe obavezuje članstvom u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), što uslovljava našu zemlju da dozvoli promet GMO proizvoda koji su do sada bili zakonom zabranjeni.

"To je istina, postoje merila za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Ovde se radi o merilu zatvaranja, a to je članstvo u STO. Taj proces smo mi započeli 2005. i bili smo aktivni u procesu do 2010 kada je izmenjen zakon o GMO proizvodima kada je potpuno zabranjen promet tim proizvodima", podsetila je Jocić.

Međutim, objašnjava, pravila STO ne dozvoljavaju eksplicitnu zabranu uvoza ili izvoza bilo kojeg proizvoda, ali postoje uslovi za promet određenih proizvoda.

"Od nas se očekuje da uskladimo propise tako što ćemo iz Zakona da izbacimo eksplicitnu zabranu, ali postoje drugi, sofisticiraniji metodi kojim se otežava promet genetički modifikovanim organizmima, a što je slučaj sa većinom država članica EU", naglašava pomoćnica resornog ministra.

Upitana da li će biti dozvoljeno uzgajanje GMO, Jocić kaže da u kontekstu pristupanja STO nikada od Srbije nije tražio da dozvoli gajenje niti proizvodnju GMO.

Srbija je u Briselu u ponedeljak otvorila dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom poglavlje 6 o kompanijskom pravu i 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom.

