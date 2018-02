(KURIR TV) DA SE NE LAŽEMO O ULASKU SRBIJE U EU: Da li je nužno potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa

Gosti emisije “Da se ne lažemo”, autora Ratka Femića, koja se od 21 čas emituje na www.kurir.rs, fb stranici Kurira i našem YouTube kanalu, su predsednica saveta Nove stranke Vesna Rakić Vodinelić i predsednik DSS Miloš Jovanović. Oni su

se složili da pravosuđe u Srbiji ne funkcioniše.

foto: Kurir

Profesorka Vesna Rakić Vodinelić smatra da postoji mogućnost da Srbijauđe u EU do 2025. ali pre toga mora mnogo toga da uradi po pitanju vladavine prava.

-Ustavni amandmani o pravosuđu su površno urađeni i tu se vidi improvizacija. Ako govorimo o vladavini prava, Agencija protiv korupcije se bavila slučajem Aleksandra Vulina, a tužilaštvo je posle saslušavanja samo Vulina odbacilo prijavu. To se desilo jer pravo ne vlada nad politikom, a takvih primera imate koliko hoćete. Kada je Vučić došao na vlast, obećao je da će rešiti slučajeve 24 sporne privatizacije, a nijedan nije rešen, kaže Vesna Rakić Vodinelić.

foto: Kurir

Miloš Jovanović predsednik DSS-a kaže da je elementarna tekovina za ozbiljnu državu, nevezano za put ka EU, poštovanje prava, a da imamo hiljade slučajeva gde vidimo da naše pravosuđe ne funkcioniše.

- Ovako kako kod nas funkcioniše pravosuđe se dešava u banana državama. Ali pominjanje vladavine prava od strane EU je više pritisak na vlast radi Kosova. Rečeno je da nećemo postati članica EU ako ne potpišemo sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ako potpišemo, Evropska komisija će biti manje stroga prema nama, kaže Jovanović.

foto: Kurir

On je istakao slučaj Savskog nasipa i bespravne gradnje, i rekao da je dobio meil od ljudi koji su tamo gradili da ne sme tako da priča, i rekao da nam niko neće pomoći dok god imamo naviku ga gradimo bez dozvole.

- NIkada nismo imali ni nezavisno pravosuđe ni vladavinu pravu, i smatram da bez pritiska spolja ništa ne možemo da uradimo, kaže Rakić Vodinelić.

Ona smatra da potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom

vodi nastajanju države Kosovo, ali i da je potpisivanje tog sporazuma

nužno, jer nam je integracija u EU neophodna, pre svega iz ekonomskih razloga.

- To je cena koja mora da se plati i svakako treba da se plati radi uspostavljanja kakve takve pravne sigurnosti kod nas.

foto: Kurir

Jovanović smatra da rešenje Kosova putem zamrznutog konflikta jeste opterećenje sledećih generacija, ali da bi secesija Kosova tek stvorila geopolitičke probleme. Potpisivanje sporazuma sa Kosovom je predaja Kosova i opasnost za ostatak Srbije. A uređenje države ne može da dođe spolja, smatra Jovanović.

- Ne znamo da li Srbijas može da uđe za 7 godina sa tačke gledišta vladavine prava. Nemamo garancije da ćemo doći do tada do nezavisnog pravosuđa i pravne države. Sadašnja vlast će uživati podršku dok obezbeđuje stabilnost, to je primarno za EU. Naši prijatelji u EU ne razumeju da nema stabilnosti bez demokratije, a demokratije nema bez slobodnih medija, kaže Vesna Rakiž Vodinelić.

Ona kaže da nimalo nije zadovoljna uslovima izborne kampanje. Miloš Jovanović je naveo da je postojao dogovor opozicije dok pojedinci nisu počeli da prebrojavaju opoziciona krvna zrnca.

- Bilo je zajedničkih sastanaka, a onda je jedna osoba iz opozicije od 7-8 uslova izabrala dva, potpisala sa delom opozicije, a ne svima, i to objavila kao saopštenje.

Kurir

Autor: Kurir