DAČIĆ BAHATO VREĐA TOMINE: Ko je takva budala da ide za Nikolićem

"Vučić će pbediti zato što smo ga mi podržali, a mi ne podržavamo gubitnike. Ko je budala da ide za gubitnikom, pa niko!", rekao je Dačić.

Akutelni ministar spoljnih poslova je naveo da Srbija može ići samo napred i da niko ne želi da se vrati u prošlost.

"Ne bih da vam pričam da mi volimo da se vraćamo u prošlost, svi smo svedoci problema za vreme DOS vlasti, pljačkaških privatizacija i ekipe koja nas je gurnula u sve probleme. Oni su pokušali da prevare narod, posvađali se posle par meseci, ali su se opet svi ujedinili da sruše Miloševića. I tad se Nikolić kandidovao protiv Miloševića. Ne čudi me da se i sada kandiduje, ali mi tu nemamo šta da kalkulišemo. Toma ili da se časno povuče ili će biti predsednik koji je osvojio najmanje glasova u istoriji. Zato mu savetujem da se dogovori sa Vučićem, jer on uživa najveću podršku naroda, svaka druga odluka je pogrešna. Najbolje za Srbiju je - Vučić plus Dačić jednako pobeda", rekao je Dačić.

Dačić je na sednici Glavnog odbora te stranke ignorisao jednog člana partije koji je glasao protiv Aleksandra Vučića kao zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima i odluku proglasio jednoglasnom.

Lider socijalista je na kraju svog obraćanja predložio da se stranka javnim glasanjem izjasni da li je za to da njihov kandidat na predstojećim izborima za šefa države bude aktuelni premijer Aleksandar Vučić, što su članovi SPS zdušno podržali podizanjem ruku u vazduh.

