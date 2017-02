Dačić: Privatna tužba Bakira Izetbegovića nema šanse za uspeh

"To je privatni politički angažman Bakira Izetbegovića. I tačka!", rekao je Dačić novinarima u Beogradu i dodao da se time baca "ulje na vatru" odnosa naroda unutar BiH ali i odnosa država u regionu.



Prema njegovoj oceni, zbog Izetbegovićeve odluke neće biti samo ozbiljno narušeni odnosu u regionu već i unutrašnje institucionalno ustrojstvo BiH, zbog načina na koji je ta inicijativa upućena. On je, medjutim, rekao da očekuje da Medjunarodni sud pravde u Hagu odbaci tu inicijativu, ne samo zbog načina na koji je ona podneta, već i zbog toga što smatra da za tim nema potrebe.



"A sud ne bi ni smeo da tu inicijativu uzme u razmatranje. Jer to je stalni sud pred kojim se sudi jedna država sa drugom. A ne može da se Srbija tuži sa Bakirom Izetbegovićem", rekao je Dačić.



Dačić je ocenio i da je Srbija mogla u više navrata da tuži neke susedne države za genocid, masovne ratne zločine i progone još u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali da je potrebno da se prekine sa "komunističkom praksom simetrije krivice".



Beta

http://chats.viber.com/kurir