IVICA DAČIĆ: Svaka normalna država bi zabranila partiju Sulejmana Ugljanina

Dačić je istakao i da je sastanak lidera SDA Sulejmana Ugljanina sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem bio neprimeren.

"Baš bih voleo da vidim koga će podržati na predsedničkim izborima. Vučića neće sigurno, pa hajde da vidim ko bi od kandidata voleo da ga Ugljanin podrži", rekao je Dačić.

Kad bih rekao da me ne interesuje mesto premijera, niko mi ne bi verovao, ali sam zadovoljan i mestom koje sada imam na političkoj sceni Srbije, izjavio je Dačić.

"Ja sam premijer već bio i to nije bila tema naših razgovora sa Aleksandrom Vučićem, rekao je Dačić i napomenuo da je više puta jasno rekao da je koalicija SPS i Jedinstvene Srbije bila spremna da predloži svog predsedničkog kandidata i da bi najverovatnije to bio on", rekao je Dačić za Prvu srpsku televiziju.

Pošto smo pet godina u uspešnoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, rekao je Dačić, ako postoji želja sa njihove strane da imamo zajedničkog kandidata, jasno i precizno smo rekli da to treba da bude Vučić.

Za mene je bitno da u narednom periodu sačuvamo političku stabilnost i da uloga moje koalicije bude značajna u narednom periodu, a sve drugo ćemo odlučivati posle izbora, rekao je Dačić.

Upitan da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora, Dačić je rekao da je stav SPS o tome dobro poznat.I premijeru sam rekao - da su izbori dobri imali bi ih i u Vatikanu, a naročito nisu dobri česti izbori, ali biće kako Vučić odluči. Spremni smo za izbore u svakom trenutku, mi smo bivši komunisti i ništa nas ne sme iznenaditi, rekao je Dačić.

Govoreći o odluci Bosne i Hercegovine da se pokrene revizija tužbe protiv Srbije za genocid, Dačić je rekao da Srbiji predstoji pravni proces, odnosno odluka da li će revizija biti prihvaćena, pa ako bude spremićemo svoj pravni tim.

Autor: Agencija FoNet,Foto: Dado Đilas