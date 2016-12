(KURIR TV) NAROD POTPUNO RAZOČARAN U POLITIČARE: Sramota je da ne žele da reše ubistvo Đinđića

Kurir je anketirao građane posle sramotnih dešavanja u Skupštini Srbije u kojoj danas nije izglasan predlog da se formira anketni odbor u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom likvidacije premijera Zorana Đinđića.

Naši sagovornici su bili slučajni prolaznici, koji su gotovo jednoglasno razočarani činjenicom da u Srbiji još uvek ne postoji dovoljno volje da se konačno istraže detalji vezani za ubistvo koje je 2003. šokiralo celu zemlju.

Utisak je da se građani Srbije ne osećaju bezbednim, a otvara se pitanje, kako kažu, koliko je država uopšte sposobna da zaštiti običnog čoveka kada već nije uspela da za toliko vremena rasvetli pozadinu ubistva sopstvenog premijera:

- Generalno mislim da to nije dobro, i da bi to trebalo da se ispita do kraja. Tu se radi o ubistvu čoveka, bio on premijer ili običan građanin. Ako se država ne zauzima za rešavanje tog slučaja i ako to ljude u skupštini ne interesuje, ja onda ne znam koga interesuje i pitam se kako bi bilo ko od nas mogao da se oseća sigurnim i zastupljenim - rekao je jedan od anketiranih. U video prilogu možete čuti mišljenja svih anketiranih građana:

(EPK/EK)

http://chats.viber.com/kurir