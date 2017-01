NIKOLIĆ ODGOVORIO IZETBEGOVIĆU: Idem u RS, Bakire ne ucenjuj

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nema nameru da odustane od posete Banjaluci 9. januara na proslavu Dana RS, iako mu je član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović poručio da to ne čini. Naravno da ću otići da to obeležimo i proslavimo, Srbija i Srpska imaju specijalne veze. I ne priznajem takvu vrstu ucena, rekao je Nikolić za Kurir.

Izetbegović je, naime, rekao da bi Nikolić trebalo da razmisli da li treba da dođe u Banjaluku.

- Gospodin Nikolić bi trebalo da dođe u februaru u Sarajevo. Kada je u pitanju dolazak u Banjaluku, javno bih ga zamolio da razmisli o toj stvari. Dobrodošao je uvek, ali zarad boljih odnosa na koje se zaklinjemo svi, neka razmisli o činjenicama - rekao je Izetbegović i dodao:

- Mislim da gospodin Nikolić ne bi trebalo svojim dolaskom da stane na stranu nečega što diskriminiše bilo koga u ovoj državi. Radovalo bi mi da dođe neki drugi dan i da se ne pridružuje proslavi koja će povrediti bilo koga u BiH.

Foto: FoNet

Nikolić je poručio za Kurir da će u Banjaluku ipak ići.

- Odlazak u Banjaluku ne ugrožava moj odlazak u Sarajevo i to uopšte nema nikakve veze. Ja bih i u februaru opet otišao u Banjaluku. Srpska je entitet sa kojim Srbija ima specijalne veze. Moja je dužnost da negujem te specijalne veze. Kad etitet ima svoj dan, naravno da ću otići da to obeležimo i proslavimo. I ne priznajem takvu vrstu ucena, to uopšte nije potrebno - rekao je Nikolić i dodao:-

Srbija ni na koji način ne želi da ugrozi funkcionisanje BiH. Ja ne provociram nikoga, ali kako da zaboravim da postoji RS i da sam dužan da brinem o Srbima ma gde da se nalaze.

R. K.

