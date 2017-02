OD GRADONAČELNIKA ČAČKA DO AUTOMEHANIČARA: Veljin brat popravlja kamione u Čikagu Politika 09:51, 13.02.2017. 1

Naime, Vojislav se jesenas zaposlio u jednoj auto - mehaničarskoj firmi u Čikagu, u kojoj radi kao mehaničar, otkriva dobro obavešten izvor.

- Vojislav popravlja kamione i odličan je radnik. On voli taj posao i zato se i odlučio da baš to radi, nije bio prinuđen da ode u majstore - navodi sagovornik.

Kako se doskorašnji gradonačelnik Čačka, koji je na toj funkciji bio do sredine prošle godine, dobro materijalno obezbedio tokom godina koje je proveo na čelu grada, nije ni čudo što se sada bacio na hobi. Naime, prema poslednjoj imovinskoj karti koju je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, juna 2016., Vojislav u svom posedu ima brojne nekretnine.

Foto: Zorana Jevtić

Tako u svom vlasništvu ima dva stana, poslovni prostor, četiri voćnjaka ukupne površine od oko pet ari, kao i čak 13 njiva, ukupne površine oko 90,5 ari. Sve ovo stekao je u periodu dok je radio kao gradonačelnik.

Ipak, iako je u imovinskoj karti naveo da je osim dva stana koja je kupio, sve ostalo nasledio, svojevremeno je njegov brat od strica Strahinja Ilić za medije izjavio da su sve što su Velimir, Vojislav, još jedan brat i on nasledili od dede bila po skromna dva hektara zemlje. On je tada podsetio i da je Veljin i Vojin otac bio zanatlija u Fabrici rezanog alata, te da je teško mogao da stekne bogatstvo radeći taj posao. Strahinja je tada otkrio i da je Vojislav pre svih poslova koje je naveo u svojoj biografiji radio kao mehaničar i da je rano otišao u invalidsku penziju, mada nije znao da kaže od čega je to Vojislav bolovao.

Inače, u zvaničnoj biografiji Vojislava Ilića se navodi da je radio kao pomoćnik direktora Mašinsko - saobraćajne škole, kao direktor Osnovne škole "Sveti Sava" u Čačku, a da je od 2005. do 2008. godine obavljao funkciju predsednika, dok je u više mandata bio i odbornik Skupštine opštine Čačak.

Bio je i član Upravnog odbora JP "PTT Srbije", kao i direktor javnog preduzeća "Gradac". Bio je i predsednik Upravnog odbora fudbalskog kluba "Borac" iz Čačka, da bi 2012. godine postao prvi čovek Čačka, a na toj funkciji bio je do juna 2016.

Velja: Nije sramota biti automehaničar Velimir Ilić je potvrdio da mu brat radi kao mehaničar u SAD. - Nije sramota raditi i vratiti se svom poslu - rekao je Velimir Ilić.

(Alo)

