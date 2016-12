RASPEVANO: Saša Janković ubacio Šerbedžiju u kampanju

Zaštitnik građana Saša Janković „ozbiljno“ je krenuo u kampanju za predsednika Srbije. Naime, samo dan nakon što je javno obelodanio da će se kandidovati za novog šefa države, Janković se prepustio zvucima gitare, i to u društvu Radeta Šerbedžije.

Pomeranje

PARLAMENTARNI IZBORI TEK 2018.



Kako Kurir nezvanično saznaje, postoji mogućnost da se sledeće godine održe samo predsednički izbori, a da 2018. budu održani beogradski, kao što je zakonom predviđeno. Po svakom scenariju izbori u prestonici ne bi trebalo da se održe sami jer u SNS smatraju da slabo stoje s podrškom u Beogradu.

Ovaj nesvakidašnji duet otpevao je pesmu grupe Azra „Meni se, dušo, od tebe ne rastaje“ u Medija centru, tokom promocije novog izdanja Šerbedžijine knjige autobiografske proze „Do poslednjeg daha“, kao i zbirke izabrane poezije „Stranac“, kojoj je Janković takođe prisustvovao.Da li je pesma najbolji način da se uđe u političku kampanju, pokušali smo da saznamo od Jankovića, ali on nije odgovarao na naše pozive.Inače, Jankovićeve šanse na predsedničkim izborima najviše će zavisiti od toga koliku će podršku dobiti od stranaka opozicije i da li će one imati svog kandidata, ocenjuju analitičari.Kako zasad stvari stoje, velike su šanse da Janković izađe solo na izbore, kao što je i najavio, jer je već juče lider LDP Čedomir Jovanović rekao da ideju o zajedničkom kandidatu ruši najavljena kandidatura Jankovića i potencijalna Vuka Jeremića.Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da je Jankovićev prolaz na izborima „jednačina s mnogo nepoznatih“.- Mislim da će ostvariti rezultat koji nije razočaravajući, što bi značilo između pet i 10 odsto podrške. Pitanje je ko će biti kandidat pozicije, da li će iza njega stati i sve vladajuće stranke, ali i da li će cela opozicija stati iza Jankovića - smatra Stojiljković.Politički analitičar Milan Nikolić kaže da je, prema njegovim internim, verodostojnim ispitivanjima javnog mnjenja, zasad na trećem ili četvrtom mestu.- Uspešna i jaka kampanja može mu doneti još bolji rezultat. Ono što vlast trenutno radi da bi ga omela može da se ispostavi kao pozitivno za njega, jer što ga vlast više napada, on u očima nekih ljudi raste kao pravi opozicionar. Zato i treba motriti kako to deluje na ljude koji hoće da ga podrže kao najvećeg opozicionara. Veliki broj ljudi je neopredeljen, pa onda te kritike vlasti mogu da okrenu vodenicu na njega - smatra Nikolić.