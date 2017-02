ROKERKA MAJA KAKVU NIKAD DO SADA NISTE VIDELI: Kafenisala s Milanom Mladenovićem, dovela Stinga u NS Politika 12:06, 09.02.2017. 3

"Ono što je Vorhol sigurno znao bilo je to - kako da postaneš slavan. Sigurno je da kod onih koji su me napadali nije dolazila Margita iz EKV, niti su u kući pili kafu sa Milanom Mladenovićem i Mitrom Subotićem alijas Rex Ilusivii, kao što smo to radile moja drugarica Danica Zelenović i ja. Ne sećam se da je makar jedan političar, u nekim strankama nazovi-građanske opcije, imao dodirne veze sa rokenrolom. Ne vidim baš političare na Sterijinom pozorju. Evo, i Nenad Čanak je rekao da sam jedan od odličnih poznavalaca rokenrola i pop kulture", objašnjava Gojkovićeva.

Foto: Zorana Jevtić

Ona se za Nedeljnik osvrnula i na izjavu bivšeg predsednika Borisa Tadića da se budi uz zvuke pesama Severine Vučković.

MAJA GOJKOVIĆ PRVI PUT O PRIVATNIM STRASTIMA: Igram balet samo za svoju dušu!

"Moram odmah da kažem da nemam ništa protiv Severine. Ona je odličan šoumen, ali sam se pitala šta se desilo sa Tadićem preko noći. Pitala sam se šta oni glume i zašto se stide da kažu da slušaju rokenrol. Zašto zbog tih nekoliko glasova da sebe predstavljaš onime što nisi", pita se Maja.

Foto: Damir Dervišagić

Predsednica parlamenta se seća da je prvi koncert na koji ju je mama pustila bio nastup Bijelog dugmeta na stadionu Vojvodine.

MNOGI BI OVO VOLELI DA ZNAJU O... MAJI GOJKOVIĆ: Koga sluša i ko joj kuva kafu...

"Sutradan sam morala ujutru da odgovaram u osnovnoj školi geografiju i da sve znam o Sloveniji. Ali najvažniji koncert, i to zato što sam učestvovala u njegovoj organizaciji, jeste koncert Stinga u Novom Sadu. To je bilo ubrzano kada sam izabrana 2005. za gradonačelnicu Novog Sada. Posle šoka zato što sam organizovala izložbu Endija Vorhola u Novom Sadu, učestvovala sam i u organizaciji ovog koncerta, a to su mnogi zamerili. Kao "kako ona može da organizuje Stinga?" Ista reakcija kao i povodom ove promocije Vorholove knjige u Beogradu", zaključuje Gojkovićeva.

HIT: Maja Gojković se igrala sa klovnovima

(FOTO) SLUŠKE, SELFI, DRUŽENJE SA POZNATIMA: Majka Maje Gojković postala nova zvezda Instagrama!

(Nedeljnik)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić,Foto: Profimedia